Validé : une star du rap français rejoint la Saison 2

Diffusée dès le 20 mars 2020 sur Canal +, la première saison de "Validé" avait su trouver rapidement son public. En effet, la série créée par Frank Gastambide prend place dans l'univers du hip-hop, et a su compter sur plusieurs guests prestigieux. Alors que la saison 2 est en plein tournage, le réalisateur a annoncé qu'un nouvel invité de marque intégrait à son tour l'aventure : Rohff. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette nouvelle fait déjà parler…

Validé, place au hip-hop

Après s'être fait connaitre par Canal+ via sa web-série Kaira Shopping, Frank Gastambide a depuis fait son trou au sein du cinéma français. En effet, il a pu enchainer les succès avec des comédies telles que Les Kaira (le film), Pattaya ou bien encore Taxi 5. Amoureux du rap depuis toujours, il décide en 2020 de revenir sur la chaîne qui l'a révélé avec la série Validé. Ainsi, à l'instar des séries américaines tels qu'Empire et Atlanta, il va tourner un show télévisé ayant pour univers celui du hip-hop.

Pour rappel, Validé suit le parcours d'Apash, un jeune rappeur talentueux. Accompagné par William, son meilleur ami (et manager) ainsi que Clément son cousin, il va gagner du jour au lendemain le respect d'une pointure du milieu rap hexagonal. Seulement, cette validation qui va les mener à la reconnaissance et au succès ne se fera pas sans embuches et rivalités dangereuses.

Saïdou Camara, Clément Hatik et Brahim Bouhlel

Rohff validé pour cette saison 2

En plus d'être salué pour son scénario, la série peut également compter sur des "vrais stars" du milieu hip-hop. Ainsi, dans la saison 1, Validé a pu voir au casting Lacrim, Ninho, Soprano, Kool Shen, Mac Tyer, Cut Killer ou bien encore Busta Flex. Cette saison 2 ne devrait pas déroger à la règle puisque Gastambide a déjà annoncé un premier invité de marque en la personne de Rohff. En effet, le réalisateur a dévoilé dans un post Instagram la présence du célèbre rappeur, ainsi que certaines photos inédites du tournage en cours.

De son vrai nom Housni Mkouboi, l'artiste franco-comorien n'est plus à présenter dans le milieu : neuf albums depuis 1999, six disques d'or, des punchlines et gimmick en pagaille, et des titres devenus des classiques tels que Qui est l'exemple?. Rattaché au collectif de la Mafia K1 Fry depuis 2001, (dans lequel on retrouve notamment Kery James et le groupe 113) il est une légende du rap français. Il faut d'ailleurs noter que ce n'est pas la première fois qu'Housni participe à une œuvre de fiction. Ainsi, les plus attentifs pourront se souvenir qu'il était le doubleur de Max, personnage apparaissant dans les films Arthur et Les Minimoys et Arthur et la vengeance de Maltazard.

Quid de Booba dans Validé ?

Il faut se souvenir que ces dernières années, l'actualité de Rohff fut surtout retranscrite dans les magazines people. En effet, ce grand rival du rappeur Booba n'a cessé d'invectiver ce dernier par réseaux sociaux ou morceaux-clashs depuis le milieu des années 2000. Cette rivalité montera d'un cran en 2014 lorsqu'il agressera violemment un vendeur d'une boutique Unkut, marque de vêtements appartenant à Booba. Il sera condamné à cinq ans de prison ferme pour violences aggravées.

Validé saison 2 @Instagram

Autant dire que sa participation à la saison 2 de la série n'a pas manqué de faire réagir rapidement "B2O". En effet, ce dernier lui a envoyé un tacle sévère sur les réseaux sociaux, comme il a l'habitude de le faire avec les 3/4 des personnes dont il est en rivalité.

Une pique qui rappelle que Booba avait également été approché par Gastambide pour apparaitre dans la saison 1. Seulement, le rappeur avait décliné l'invitation, et s'était permis de critiquer vivement la série. Il est d'ailleurs à noter que Said Taghmaoui, qui s'est également livré à un clash avec Booba sur les réseaux, fait également partie du casting de cette saison 2.