Vampires : Netflix dévoile la bande-annonce de sa nouvelle série horrifique

La toute dernière création française Netflix se dévoile dans une bande-annonce intrigante. Que peut-on attendre de « Vampires », cette série horrifique portée par Oulaya Amamra et Suzanne Clément ?

Après Mortel, qui mettait en scène trois ados se découvrant des pouvoirs vaudous pour secourir le frère disparu de l’un d’entre eux, voilà le nouveau show d’horreur frenchie de Netflix: Vampires. Comme son nom l’indique, la série tourne autour des créatures nocturnes amatrices de sang, maintes fois aperçues à l’écran. Mais il faut avouer que la France n’est pas coutumière du thème, ce sont plutôt des pays anglophones qu’émergent les créations autour des vampires.

Rien ne sera comme avant

Voici le pitch d’un pari qu’on espère gagnant : Les Vampires existent. Ils errent sur Terre, parmi les humains. Aujourd’hui, dans Paris, la famille de Martha Radescu vit dans la clandestinité. Mais quand la fille, Doïna, 16 ans, se révèle être une créature d’un nouveau genre, tout change. Mi-humaine, mi-vampire, Doïna doit apprendre à vivre avec sa double nature. Le jour, elle devient un danger, même pour ses amis. La nuit, elle est convoitée par la communauté vampire, fascinée par sa singularité.

Dans la bande-annonce dévoilée par Netflix, on assiste ainsi à la transformation de Doïna. Le trailer s’ouvre sur une ambiance calme et insouciante : l’héroïne, en voix-off, nous parle d’un garçon de sa bande d’amis dont elle aimerait, semble-t-il, se rapprocher. Mais l’ambiance ne tarde pas à s’assombrir : passionnée et entière, la jeune fille tombe des nues lorsque son comportement commence à changer (ici, facile, au contact du sang).

Doïna commence à s’interroger. On apprend que son frère et elle n’ont pas le « gêne » responsable du vampirisme, mais les pulsions qui parcourent l’adolescente gagnent jour après jour en intensité… D’autant que le danger rôde autour d’elle et de son unicité.

Pour résumer, une bande-annonce esthétique, surprenante et décalée qui rappelle le perturbant Grave. Portée par la talentueuse Oulaya Amamra (bluffante dans Divines), Vampires saura-t-elle nous captiver ? Réponse le 20 mars sur Netflix !