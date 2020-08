Van der Valk sur France 3 : c'est quoi cette série policière de la BBC ?

Découvrez la nouvelle série policière de la chaîne France 3, un programme intitulé "Van der Valk" tout droit venu d'Angleterre. Mais de quoi ça parle, au juste ?

Mais de quoi parle Van der Valk ?

La série de 2020 est nommée d'après son personnage principal, un détective hollandais résidant à Amsterdam. Ce dernier est particulièrement talentueux en matière de lutte contre le crime. Il fait notamment bon usage de son sens inné de l'observation - mais aussi de son intelligence à toute épreuve - pour aller au-devant des sordides et mystérieuses affaires qu'il rencontre. Composé de trois épisodes d'1h30 respectivement baptisés Amour à Amsterdam, Extase à Amsterdam et Mort à Amsterdam, Van der Valk s'inscrit donc comme un show relativement court - mais, on l'espère, intense.

Le programme britannique met en vedette Marc Warren dans le rôle du fameux inspecteur Van der Valk. Vous aurez pu croiser l'interprète du dénommé Piet dans Hooligans ou Shutter Island. A ses côtés, Maimie McCoy (Grantchester), une habituée des programmes policiers. Luke Allen-Gale (Dominion), accessoirement voix de nombreux jeux vidéos, et Elliot Barnes-Worrell seront eux aussi de la partie.

Van der Valk : une énième adaptation

Le show proposé par France 3 est tiré des romans de Nicolas Freeling. Attention toutefois, les récits de ce dernier ont déjà été plusieurs fois adaptés. Certaines de ses écrits sont donc préalablement sortis dans les salles obscures et ont même été diffusés à la radio. Sur petit écran, Van der Valk a déjà eu droit à une série télévisée. Le programme a couru sur une vingtaine d'années à compter de 1972. Attention, cette adaptation était néanmoins partielle. Le show était basé sur les personnages et le ton de Freeling, mais pas sur les intrigues et les affaires figurant dans ses œuvres. Bien entendu basé à Amsterdam, le protagoniste y enquêtait sur de sordides affaires souvent liées au sexe ou encore à la drogue.

Le show, qui s'est étalé sur cinq saisons, avait pour interprète principal Barry Foster et a connu un large succès. Furent particulièrement appréciés son absence d'hésitation à traiter de sujets crus ainsi que le dépaysement occasionné par la nationalité de son héros. En effet, Van der Valk est l'un des premiers détectives internationaux à avoir foulé les postes de télévision britanniques. Pour l'anecdote, la bande-son de la série est particulièrement célèbre ! En effet, elle s'est longtemps trouvée parmi les morceaux les plus écoutés du Royaume-Uni.

Où et quand regarder la série ?

Van der Valk arrive dans l'Hexagone sur France 3 dès le dimanche 23 août 2020, à 21h. Seront diffusés les deux premiers volets de la série. Pour les plus curieux, le premier épisode s'articulera autour des meurtres d'un étudiant de 20 ans et d'un courtier. Si rien ne semble lier les deux affaires, l'inspecteur Van der Valk et son équipe ne tarderont pas à se pencher sur l'élément commun aux deux assassinats, un candidat à une importante élection...

Extase à Amsterdam traitera quant à lui de la découverte du corps d'une jeune femme dans un hôtel de la ville, qui présente une mutilation semblable à la description d'une stigmate de Jésus Christ. Van der Valk et ses collègues devront se tourner vers le milieu à la fois religieux et mystique d'Amsterdam.

Alors, découvrirez-vous avec joie le nouvel inspecteur de France 3, ce dimanche 23 août 2020 ?