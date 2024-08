Cette saga horrifique culte de retour avec une série préquel

Jason va bientôt faire son retour d'entre les morts avec "Crystal Lake", une série préquel de "Vendredi 13" dont le développement vient d'être relancé.

Vendredi 13 : l'increvable Jason

Dans la liste des sagas horrifiques cultes des années 1970-1980, on trouve Halloween (à ce jour treize films ont été réalisés), la franchise Freddy (neuf films) initiée avec Les Griffes de la nuit (1984), mais aussi les films Vendredi 13 où apparaît l'effrayant Jason. Ce tueur sanguinaire a commencé le massacre avec le premier Vendredi 13 (1980), avant de revenir dans onze longs-métrages (dont un qu'il partage avec Freddy). Rendu iconique au fil du temps par son masque de gardien de hockey et sa machette, l'antagoniste n'a plus sévi depuis le remake de 2009. Mais à Hollywood, on ne reste jamais dans l'ombre définitivement. La preuve, puisque la saga Vendredi 13 va être relancée.

Vendredi 13 (2009) ©Paramount Pictures

Il y a deux ans, on apprenait qu'une série Crystal Lake était en préparation. L'idée était alors d'explorer la jeunesse de Jason. Car, comme on le découvrait dans le film de Sean S. Cunningham, c'est au camp de Crystal Lake que le jeune Jason Voorhees meurt noyé en 1957. Vingt-trois ans après la tragédie, le camp ouvre à nouveau ses portes. Sauf que les employer ne tardent pas à disparaître les uns après les autres.

La série est relancée

Depuis cette annonce, on n'avait plus entendu parler de cette série préquel. Jusqu'à aujourd'hui, avec l'implication désormais du prestigieux studio indépendant A24, qui œuvre aussi bien au cinéma (Past Lives) que sur le petit écran (Euphoria). D'après Deadline, un nouveau showrunner a été engagé. Il s'agit de Brad Kane, qui a travaillé sur la série Ça : Bienvenue à Derry, prévue pour 2025 sur Max. Il prend ainsi la succession de Bryan Fuller, qui avait quitté le projet en mai. Brad Kane devrait donc apporter des modifications au scénario avant que la production ne débute.

Suite à sa nomination, le showrunner et créateur de cette prochaine série a évoqué son enfance, lorsqu'il a découvert pour la première fois le troisième opus de Vendredi 13.

Dès l'instant où j'ai vu Jason Voorhees écraser le globe oculaire d'un homme hors de son orbite (en 3D !) à l'âge de 8 ans, j'ai su que mon chemin créatif était un jour destiné à converger vers The Man Behind The Mask (titre du morceau d'Alice Cooper pour Jason le mort-vivant, ndlr). Rien n'a mieux défini mon enfance que de grandir à l'âge d'or du film d'horreur, et rien n'a mieux défini le genre que Vendredi 13. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l'idée de contribuer à un chapitre de cette franchise emblématique, en particulier avec des partenaires aussi courageux que Peacock et A24.

Peacock reste le diffuseur de cette future série Crystal Lake. En France, la plateforme n'est pas disponible, mais ses programmes ont été diffusés sur d'autres services de streaming, comme Le Continental : D'après l'Univers de John Wick disponible sur Prime Video. Il n'y a pour le moment pas de date de sortie pour le retour de Jason.