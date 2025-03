Véritable coup de maître, cette nouvelle série est dispo sur Netflix

Coup de maître, tour de force, série coup de poing… Toutes ces expressions sont valables pour décrire "Adolescence", la nouvelle mini-série de Netflix qui devrait être un véritable carton.

Adolescence est arrivée sur Netflix

Depuis qu’elle a été annoncée, la mini-série policière Adolescence était très attendue. Depuis ce jeudi 13 mars, les quatre épisodes du show créé par Jack Thorne et Stephen Graham, qui a tout pour devenir un carton, sont visibles sur Netflix.

Adolescence débute lorsque des policiers font irruption dans la maison où habite un adolescent de 13 ans, Jamie. Alors que son père ne comprend pas pourquoi les policiers embarquent l’enfant, il réalise lors de l’interrogatoire que ce dernier est accusé d’avoir tué une jeune fille. La série suit plusieurs personnages liés à l’enquête sur ce meurtre. Outre Jamie et son père, Eddie, elle tourne autour d’un inspecteur et d’une psychologue qui tentent de faire la lumière sur cette affaire.

Un vrai tour de force

Interrogé par The Hollywood Reporter, Stephen Graham explique que la série a pour but d’aborder le sujet des violences à l’arme blanche, que l’acteur et scénariste décrit comme « une épidémie » qui sévit au Royaume-Uni.

Pour cela, la série adopte une forme peu conventionnelle : elle a ainsi été tournée entièrement en plan-séquence. On suit donc l’action au plus près des personnages qui la vivent, en temps réel. De cette façon, Stephen Graham estime qu’Adolescence est « le mariage » entre la télévision et le théâtre. Et cela donne un résultat bluffant, qui nous fait vivre avec un réalisme saisissant toute la tension ressentie par les personnages impliqués dans cette affaire.

Des performances remarquables

Adolescence s’appuie également sur de superbes performances. Co-créateur de la série, Stephen Graham y incarne aussi Eddie. Et le comédien est encore une fois remarquable dans le rôle de ce père totalement déboussolé. Ashley Walters et Erin Doherty, qui jouent l’inspecteur et la psychologue engagés sur l’affaire, sont aussi très convaincants. Et impossible de ne pas mentionner le jeune Jamie Miller. Véritable révélation, l’interprète d’Owen livre une performance incroyable pour son premier rôle à l’écran.

Avec sa tension constante, sa brillante utilisation du plan-séquence et ses prestations de haute volée, Adolescence s’impose déjà comme l’une des meilleures séries de l’année. Il serait donc très étonnant qu’elle ne s’installe pas très rapidement dans le top 10 des programmes les plus vus du moment sur Netflix. On parie même qu’elle va y rester pendant un certain moment.