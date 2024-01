Victoria Abril : un acteur dénonce un "geste déplacé" pendant le tournage de Clem

Suite aux déclarations de Lucie Lucas, d'après qui Victoria Abril aurait eu des comportements inappropriés sur le tournage de la série "Clem", l'acteur Laurent Gamelon a partagé son expérience compliquée avec la comédienne.

Lucie Lucas s'emporte contre Victoria Abril

Depuis la diffusion sur France 2 du Complément d'enquête consacré à Gérard Depardieu (le 7 décembre 2023), le monde de l'audiovisuel est divisé. Alors que le comédien est a été accusé en avril 2023 de violences sexuelles par 13 femmes, son comportement inapproprié a été pointé du doigt par l'émission. Beaucoup ont réagi, mais 50 personnalités de la culture ont pris la défense de l'acteur en évoquant, dans , une tribune de soutien, notamment la préemption d'innocence. Publié sur le site du Figaro, le texte et le nom des signataires a fait réagir Lucie Lucas, qui n'a pas caché sa colère en voyant Victoria Abril, sa partenaire dans la série Clem, faire partie de ces signataires.

Lucie Lucas et Victoria Abril - Clem ©TF1

L'actrice a alors lâché une bombe en racontant avoir vu des comportements inappropriés sur des plateaux de tournage et s'être jusqu'à présent tue, avant de pointer directement du doigt Victoria Abril : "Hein Victoria... Tu veux qu'on parle de tes nombreuses agressions, y compris sexuelles envers tes partenaires ? À y réfléchir, je ne suis pas surprise que tu aies signé ce torchon...".

Lucie Lucas a par la suite précisé qu'elle n'avait été "que" témoin et ne pouvait donc pas porter de plainte ni aller plus loin à la place des victimes. Cependant, sa prise de parole a eu des conséquences, puisque le 29 décembre, l'avocat de Victoria Abril a annoncé (via Libération) qu'ils allaient porter plainte contre elle pour diffamation.

Laurent Gamelon n'a pas apprécié travailler avec Victoria Abril

Laurent Gamelon, l'interprète du père de Clem dans la série (entre 2012 et 2015, puis en 2018), est revenu à son tour sur cette affaire sur le plateau de Buzz TV (via Le Figaro). Le comédien a d'abord exprimé son incompréhension sur la sortie de Lucie Lucas. Non pas sur le fond, mais sur la forme.

Dans l’absolu, je pense que quand on porte des accusations contre quelqu’un, il faut avoir des preuves. Sinon on va au casse-pipe. Je pense qu’elle va s’en prendre plein la gueule parce qu’elle ne peut pas étayer ce qu’elle avance Je ne sais pas ce qui lui a pris.

Laurent Gamelon et Victoria Abril - Clem ©TF1

Laurent Gamelon a ensuite révélé qu'il aurait été directement concerné par cette affaire, suite à un "geste déplacé" de Victoria Abril.

C’est une série où on tourne par décor (...) donc il m’est arrivé de passer quatre jours au pieu avec Victoria. Ce qui fait peut-être rêver certains, pas moi. Je n’ai pas beaucoup apprécié cette personne. Une fois, elle a eu un geste un peu déplacé, ce qu’elle a d’ailleurs eu avec d’autres gens mais c’était un geste déplacé. Je n’en ai pas pris ombrage et je lui ai demandé de ne pas renouveler et elle ne l’a pas renouvelé.

Le comédien précise cependant que, pour lui, ce "geste déplacé" ne peut pas être considéré comme du harcèlement, étant donné que Victoria Abril n'aurait, dans son cas, pas recommencé après cela : "Le harcèlement implique que ça soit répété, ce qui n’a pas été mon cas".