Vigil : Rose Leslie (GoT) chez les producteurs de Bodyguard

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Après Richard Madden, les producteurs de « Bodyguard » s’intéressent à un autre ancien visage de « Game of Thrones » : Rose Leslie. Celle-ci a été engagée pour jouer dans la prochaine série de la BBC, « Vigil », aux côtés de Suranne Jones.

En 2018 la BBC lançait la série Bodyguard, rendue populaire à travers le monde grâce à Netflix qui la diffuse à l’international. Une série britannique en six épisodes d’une grande efficacité. On y suit David Budd, un vétéran qui, après avoir empêché une attaque terroriste, est engagé pour assurer la protection de la Secrétaire d’État à l’Intérieur britannique. L’occasion surtout de retrouver Richard Madden, remarqué pour son rôle de Robb Stark dans Game of Thrones.

Après Robb Stark, Ygritte chez les producteurs de Bodyguard

D’après Deadline, World Productions, à l’origine de la série Bodyguard, se lance donc sur un nouveau projet, avec une fois de plus un ancien visage de la série de HBO : Rose Leslie, qui interprétait Ygritte. La série, titrée pour le moment Vigil, se composera de six épisodes et racontera comment la disparition d’un chalutier de pêche écossais et un décès à bord d’un sous-marin nucléaire créent un conflit entre la police, la Royal Navy et les services de renseignement.

Rose Leslie aura un rôle important dans la série, aux côtés de Suranne Jones (Gentleman Jack), qui interprétera Amy Silva, en charge de l’enquête. Ce personnage est décrit comme une personne « brillamment complexe, plongée dans une situation difficile où son autorité est affaiblie. Nous la voyons alors naviguer entre ses propres traumatismes et ses pertes personnelles, tandis qu’elle remet en question ses relations et ses choix de vie« .

Enfin, notons que Vigil sera écrite par Tom Edge, le scénariste du film Judy et créateur de la comédie Lovesick disponible sur Netflix. Une équipe solide pour ce qui pourrait être une nouvelle production britannique remarquée. Espérons au moins d’une qualité similaire à Bodyguard, si ce n’est davantage encore.

Aucune date de diffusion n’est annoncée.