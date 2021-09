Vikings - Valhalla : Netflix dévoile une première bande-annonce

Moins d’un an après la fin de Vikings, Netflix vient de dévoiler la bande-annonce du spin-off de la série culte. "Vikings : Valhalla" sortira dans quelques mois sur la plateforme de streaming.

Une nouvelle histoire 100 ans après les événements de la série originale

En 2013, la première saison de Vikings sortait sur les chaînes History au Canada et aux États-Unis. Le show débutait à la fin du 8ème siècle, en Scandinavie. On y suivait d’abord les aventures de Ragnar Lodbrok, un jeune guerrier viking qui décidait d’aller explorer l’Ouest de son pays de naissance par la mer, mais aussi plusieurs personnages basés sur de vraies figures historiques. La série a rapidement été louée pour sa véracité historique, et si les dernières saisons ont été plus critiquées sur ce point de vue, elle s’est construite une fan base solide.

De quoi être suffisant pour pousser Jeb Stuart à créer Vikings : Valhalla. Ce spin-off du show imaginé par Michael Hirst se déroulera cent ans après les derniers événements de la série originale. Il nous fera suivre l’histoire des descendants des premiers vikings. C’est cette fois Netflix qui proposera Vikings : Valhalla. Et le géant du streaming a lâché les premières images de ce spin-off.

Leif Erikson (Sam Corlett) - Vikings : Valhalla © Netflix

Rendez-vous en 2022 pour Vikings : Valhalla !

On découvre dans les premières images de Vikings : Valhalla Leif Erikson, l’un des explorateurs islandais les plus réputés de l’Histoire et le personnage principal de ce spin-off. Parmi les autres protagonistes majeurs de la série, on suivra aussi les aventures de Freydis, Harald Harada et Guillaume Le Conquérant, d’autres figures importantes de la période.

On retrouve aussi dans cette bande-annonce l’atmosphère de la série originale avec des images fidèles à l’esthétique de Vikings. Les fans de cette dernière seront donc sans doute enthousiasmés par le premier trailer de ce spin-off. Reste à savoir s’ils seront séduits par la série en elle-même.

Il faudra en tout cas patienter plusieurs mois avant de pouvoir la découvrir. Comme l’indique le teaser, Vikings : Valhalla sortira en 2022 sur Netflix, sans que l’on connaisse la date exacte pour le moment.