Vise le coeur : c'est quoi cette nouvelle série sur TF1 ?

"Vise le coeur" est la nouvelle proposition policière de TF1, une mini-série portée par Lannick Gautry et Claire Keim. Une création ambitieuse qui propose un voyage dans le présent et le passé de ses personnages principaux, liant enquêtes criminelles et enjeux plus intimes.

TF1 présente sa nouvelle mini-série policière

À partir du 1er septembre 2022, TF1 lance une nouvelle mini-série policière intitulée Vise le coeur. Une création des scénaristes et spécialistes du polar Fanny Robert et Sophie Lebarbier, à qui l'on doit notamment la très populaire série Profilage, grand succès diffusé sur TF1 entre avril 2009 et août 2020. Après cette création au long cours, c'est un format plus réduit que proposent les deux femmes. En effet, Vise le coeur consiste en une unique saison de 6 épisodes de 52 minutes chacun.

Un format réduit, mais une série néanmoins ambitieuse, puisque Vise le coeur va développer des intrigues complexes et surprenantes, dans le présent comme dans le passé de ses deux personnages principaux, Julia Scola et Novak Lisica.

En voici le synopsis : Julia Scola, une capitaine de police courageuse et respectée, et Novak Lisica, un avocat pénaliste au sourire ravageur, se sont aimés envers et contre tous lorsqu'ils étaient ados. Mais aujourd'hui, ils ne se parlent plus depuis vingt ans. Pourquoi ? Quel drame les a séparés ? Ils ont construit leur vie loin, très loin l’un de l’autre. Alors quand Novak plaque son prestigieux cabinet pour devenir commissaire et rejoindre Julia dans sa brigade, le destin reprend ses droits. Entre passé et présent, les enquêtes de Julia et Novak explorent les terreurs enfantines, les cauchemars des adultes, et les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit...

Un casting de choix pour Vise le coeur

Julia Scola, commandante de police, est interprétée par Claire Keim. Une actrice bien connue des téléspectateurs puisqu'elle était récemment au casting de la série Infidèle ainsi que dans le téléfilm Menace sur Kermadec, deux succès d'audience. Active depuis le début des années 1990 sur le petit comme sur le grand écran, elle est une valeur sûre sur laquelle TF1 peut compter les yeux fermés.

À la fois face à elle et à ses côtés, Novak Lisica est incarné par Lannick Gautry, acteur de cinéma et de télévision très actif. C'est en effet dans pas moins de cinq téléfilms et séries qu'il apparaît en 2022, dont Vise le coeur. Novak Lisica est un ancien avocat pénaliste. Tout fraîchement reconverti commissaire de police, il revient dans la vie de Julia. Un quotidien partagé qui va donc mêler enjeux professionnels et personnels.

À leurs côtés, le casting compte entre autres Noémie Chicheportiche, Zinédine Soualem, Waly Dia et Élodie Hesme.

Des épisodes qui offrent une navigation entre le présent et le passé

Une des principales qualités de Vise le coeur est de proposer un voyage dans l'enfance et l'adolescence des protagonistes. Pour ces retours dans le passé, de jeunes acteurs incarnent Julia et Novak à 9 ans. Ce sont respectivement Marina Giroud Griscelli et Victor Valverdé. Et à l'âge de 18 ans, Philippine de Fabry et Axel Naroditzky. Ces retours sont en eux-mêmes intéressants, mais surtout apportent de la complexité à la relation entre Julia et Novak à l'âge adulte.

Au-delà des affaires qu'ils doivent résoudre ensemble, dans un cadre souvent ténébreux et comptant des événements surprenants où se dessine parfois un trait surnaturel, on s'arrêtera plutôt sur le véritable mystère de la série qui est l'éloignement puis les retrouvailles de Julie et Novak. Que s'est-il passé pour qu'ils se déchirent ? Quels secrets cachent-ils ? Vont-ils résoudre leurs antagonismes ?

Vise le coeur est diffusé chaque jeudi soir sur TF1 à partir du 1er septembre 2022, à raison de deux épisodes par soirée. L'intégralité des épisodes est disponible sur SALTO.