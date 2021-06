Visitors : Simon Astier prépare une nouvelle série pour Warner TV

Après "Hero Corps", Simon Astier s'attaque à un nouveau projet avec la série "Visitors". Warner TV a annoncé le début du tournage de ce qui sera la première création originale de la chaîne.

Les fictions françaises de Simon Astier

Beaucoup ont découvert Simon Astier dans Kaamelott, la série de son demi-frère Alexandre Astier. Il y joue Yvain, le frère du roi, appelé également le chevalier au Lion. Par la suite, Simon Astier a prouvé qu'il pouvait lui aussi officier derrière la caméra. On se souvient d'Off Prime en 2007 qui voyait Virginie Efira galérer pour percer au cinéma. Pour le moins amusant quand on regarde la carrière de la comédienne.

Ensuite il y a eu Hero Corp (2008-2017), série humoristique qui convoque l'univers des super-héros. Un peu à la manière de Kaamelott qui tourne souvent en ridicule les chevaliers de la table ronde, Hero Corp présente des héros qui n'ont rien d'imposant et se contentent d'une vie paisible dans un petit village. Du moins, au début de la série...

Warner TV lance Visitors

Alors qu'Hero Corp s'est constituée durant sa diffusion une solide fan base, celle-ci sera ravie d'apprendre que Simon Astier a un nouveau projet. Warner TV a en effet annoncé le tournage de Visitors, sa première création originale. Produite par MakingProd, cette série créée, écrite et réalisée par Simon Astier se constituera de huit épisodes de 26 minutes. On y suivra Richard lors de son premier jour dans la police. Le soir même, deux lueurs étranges se percutent dans le ciel…

Sera-t-il question d'extraterrestres dans une sorte de relecture d'X-Files ? Il est encore trop tôt pour l'affirmer, même si le titre Visitors semble assez clair là-dessus. Warner TV a néanmoins annoncé un solide casting. On retrouvera ainsi Florence Loiret Caille (Le Bureau des Légendes), Damien Jouillerot (Monsieur Batignole), Vincent Desagnat, Tiphaine Daviot (Une belle histoire), Grégoire Ludig et David Marsais du Palmashow, Julie Bargeton (Vestiaires), Arnaud Tsamere, Delphine Baril (Le Manoir), Adrien Ménielle (La Folle Histoire de Max et Léon) et bien d'autres.

Visitors ©Nicolas Auproux

Warner TV n'a pas encore annoncé de date de diffusion pour Visitors.