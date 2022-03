Visitors : un premier teaser mystérieux pour la série de Simon Astier

Warner TV a dévoilé un premier teaser de "Visitors", la nouvelle série de Simon Astier après "Hero Corps". Cette fois, il sera a priori question d'une rencontre du troisième type...

Alexandre Astier revient avec des ovnis

Pendant qu'Alexandre Astier revisitait la légende arthurienne avec Kaamelott, son demi-frère, Simon Astier, s'attaquait pour sa part aux super-héros avec Hero Corp. La série a été diffusée sur France 4 entre 2008 et 2017, et s'étale sur cinq saisons. Comme Kaamelott, Hero Corp s'est créer une solide fan base. Et c'est grâce au soutien du public que Simon Astier a pu aller au bout de son histoire.

Cinq ans plus tard, Simon Astier va enfin proposer sa nouvelle création avec Visitors. Cette fois, c'est Warner TV qui se chargera de diffuser le programme. Une fois n'est pas coutume, l'auteur s'est penché sur un concept qui parlera aisément au plus grand nombre : les ovnis. La série suivra Richard, un policier qui, dès son premier jour dans les forces de l'ordre, va voir deux lueurs étranges se percuter dans le ciel. Pour se faire une idée de l'ambiance, Warner TV vient de publier un premier teaser (en une d'article).

Visitors ©Warner TV

Pour Visitors, Simon Astier est encore passé devant et derrière la caméra. À ses côtés, on peut déjà voir apparaître dans la vidéo Grégoire Ludig et David Marsais du Palmashow, mais également Florence Loiret Caille (Le Bureau des Légendes) ou encore Vincent Desagnat. Sont également annoncés Damien Jouillerot (Monsieur Batignole), Tiphaine Daviot (Une belle histoire), Julie Bargeton (Vestiaires), Arnaud Tsamere, Delphine Baril (Le Manoir), Adrien Ménielle (La Folle Histoire de Max et Léon) et bien d'autres.

Les extraterrestres toujours présents

Visitors n'est pas la seule série française à s'intéresser aux extraterrestres. On pense à Ovni(s), la comédie de Canal+ dont la saison 2 vient d'être diffusée. Mais n'oublions pas aussi La Guerre des mondes, coproduction française, américaine et britannique proposée aussi par Canal+. Deux programmes très différents dans leur ton et leurs ambitions. À voir si Visitors parviendra à convaincre autant.

La série sera diffusée prochainement sur Warner TV.