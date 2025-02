Vous vous souvenez d'Andor ? La série Star Wars revient avec une bande-annonce pleine de punch

"Andor" a impressionné lorsqu’elle a été dévoilée. Trois ans plus tard, et alors que la série fera son retour dans moins de deux mois, de nouvelles images rythmées de sa deuxième saison viennent d’être partagées.

Andor, c’est fort

Six ans après le triomphe de Rogue One : A Star Wars Story, très majoritairement acclamé à sa sortie, la série Andor a dévoilé ses premiers épisodes en 2022. Préquel du film de 2016, celle-ci suit le personnage de Cassian Andor cinq ans avant la mission sur Scarif. En tant qu’espion, le personnage interprété par Diego Luna tient un rôle dans le développement de la rébellion contre l’Empire, qui deviendra ensuite l’Alliance rebelle.

Andor a suivi les traces de Rogue One. Car, tout comme le film de Gareth Edwards, la série créée par Tony Gilroy a accumulé les compliments lorsqu’elle a été dévoilée. Beaucoup la considèrent encore aujourd’hui comme l’une des meilleures histoires dérivées de l’univers Star Wars à avoir été racontées à l’écran. Sur Rotten Tomatoes, les journalistes lui octroient même une moyenne de notes positives de 96% ! La deuxième saison de la série est donc attendue avec impatience par de très nombreux fans.

Une bande-annonce rythmée pour le retour de la série

Une nouvelle bande-annonce d’Andor vient d’être partagée. Si la première saison de la série était particulièrement sombre, le trailer des nouveaux épisodes adopte un ton différent. Surtout grâce à sa musique, le morceau The Revolution Starts Now de Steve Earle.

Avec un rythme effréné, les images nous montrent de nombreuses séquences d’action. La deuxième saison d’Andor devrait donc comporter un grand nombre d’affrontements entre les membres de la rébellion et les forces de l’Empire. La tension promet de monter entre les deux camps alors que ces nouveaux épisodes amèneront l’intrigue jusqu’au début de Rogue One.

Rendez-vous dans moins de deux mois sur Disney+

Concernant les personnages, outre Cassian, Mon Mothma, Luthen Rael et Deedra Meero sont de retour dans ces nouvelles images. Ils sont toujours joués respectivement par Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård et Denise Gough. Forest Whitaker et Ben Mendelsohn reviennent quant à eux interpréter leurs personnages de Rogue One, Saw Gerrera et Orson Krennic. Ils n’étaient pas présents dans la première saison de la série.

Le deuxième chapitre d’Andor sera également le dernier de la série. Il sera visible à partir du 22 avril prochain sur Disney+. Tout comme le premier, il comptera douze épisodes.