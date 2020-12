Walker : Jared Padalecki joue du lasso dans la nouvelle bande-annonce

Walker s'énerve dans la nouvelle bande-annonce du reboot de "Walker, Texas Ranger" ! Se montrera-t-il à la hauteur de son illustre aîné Chuck Norris ?

Walker : pour la justice !

Walker, Texas Ranger est une série d'action qui a duré 203 épisodes lors de ses 9 saisons diffusées entre 1993 et 2001. Elle a fait de Chuck Norris, jusque-là star de films d'action comme Portés disparus, Delta Force ou Sidekicks, un pilier de la télé américaine. Il incarnait Cordell Walker, le chef d'une équipe de Texas Rangers de Dallas. Pour le seconder, nous retrouvions Jimmy Trivette (Clarence Gilyard Jr.), ancien champion de football américain de Baltimore qui dut mettre un terme à sa carrière après s'être blessé sérieusement. Walker aussi a eu une vie avant celle de Ranger puisque c'est un ancien Marine. Ses parents, un Cherokee et une Irlandaise, sont morts quand il était encore très jeune. Il fut donc élevé par son oncle Ray, un Indien, dans la pensée indienne de respect de la nature et de la vie. Pistolet à la ceinture et Stetson toujours vissé sur la tête, Walker fait régner la justice pour honorer le drapeau américain.

La série a marqué les esprits pendant près d'une décennie pour son ambiance patriotique et les baffes envoyées par Chuck Norris à des ennemis qui n'existaient que pour leur rôle de punching-ball. Nous en découvrirons bientôt un reboot intitulé Walker.

Walker ©The CW

La chevauchée fantastique

C'est Jared Padalecki (Supernatural) qui prend le relais de Chuck Norris dans le rôle de Walker. Changement de personnalité dans ce reboot, le personnage sera un ancien flic infiltré, père de deux ados et hanté par la mort de sa femme Emily (Genevieve Padalecki) qu'il n'a pu protéger. Une première bande-annonce nous montrait un côté fragile du personnage, souffrant de cette perte. Le nouveau trailer que nous découvrons aujourd'hui commence sur les mêmes bases psychologiques avec un Cordell Walker rongé par la culpabilité de la disparition de sa compagne. Il confie même qu'il continue à la voir et lui parler sous la forme d'un fantôme. Il n'arrive pas à passer à autre chose. Son frère Liam (Keegan Allen) tente de le résonner, lui rappelant que rien ne pourra être fait pour la faire revenir.

Le trailer prend tout à coup une tournure plus énergique alors qu'un voyou narquois lui parle de sa femme et nous apprend qu'elle a été tuée d'une balle à la frontière avec le Mexique. C'en est trop, et cet événement réveille une autre facette de la personnalité de Walker : le besoin viscéral de faire régner la justice ! Sous les yeux médusés de Micki (Lindsay Morgan), son assistante dans ses fonctions, Walker en vient aux mains avec celui qui le titille.

Walker ©The CW

Nous découvrons enfin le justicier chevauchant sa monture pour autre chose qu'une balade dans les plaines. Le cheval saute par dessus une barrière dans un ralenti du plus bel effet et, lasso à la main, Walker poursuit un criminel. Il l'attrape avec sa corde comme il est coutume de le faire au Texas plus qu'à New York.

Enfin, c'est une face plus complotiste de cette histoire que nous découvrons alors qu'un homme mystérieux, Ranger lui aussi, demande au téléphone qu'on lui envoie les vidéos du meurtre d'Emily prises par un drone. Walker étant un ancien policier infiltré, on peut penser que l'intrigue va contenir des ramifications avec ce passé proche de criminels

Walker sera à découvrir dès le 21 janvier 2021 sur la CW.