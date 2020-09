Walker Texas Ranger : Chuck Norris donne sa bénédiction au reboot

La série culte des années 90 et 2000 "Walker Texas Ranger" va bientôt avoir droit à un reboot. Et Chuck Norris, l’interprète du principal personnage du show original, a donné sa bénédiction au projet sobrement renommé "Walker". La nouvelle série est espérée pour l’année prochaine, sans que l’on sache exactement quand.

Une intrigue un peu différente de celle de Walker Texas Ranger dans le reboot

L’intrigue de Walker, le reboot développé par CW, prendra des libertés avec celle de la série originale. On y suivra de nouveau le ranger du Texas, mais présenté cette fois dans le synopsis officiel comme un père veuf de deux enfants. Lorsqu’il rentre chez lui, à Austin, après avoir été sous couverture pendant deux ans, il découvre qu’il reste beaucoup de travail à effectuer dans sa ville. Il va alors être rejoint par une nouvelle partenaire, Micki, et essayer de remettre de l’ordre à Austin, tout en étant hanté par les circonstances suspicieuses de la mort de sa femme.

C’est Jared Padalecki, surtout connu pour avoir été l’interprète de Sam Winchester dans Supernatural, qui a été choisi pour tenir le rôle titre de Walker. Le personnage de Micki, une ancienne policière du Texas marginalisée et discriminée à cause de son genre, sera joué par Lindsay Morgan, qui incarnait Raven Reyes dans Les 100. Keegan Allen incarnera Liam Walker, le petit frère du principal protagoniste, qui s’est occupé de ses enfants pendant son absence. Sa proximité avec ces derniers rendra Cordell légèrement jaloux à son retour chez lui. La mère de Cordell et Liam sera incarnée par Molly Hagan, et Mitch Pileggi prêtera ses traits à leur père, Bonham. Et la dernière actrice principale à avoir été annoncée au casting de la série n’est autre que Genevieve Padalecki, la femme de Jared, qui remplira le même rôle dans la série, puisqu’elle se glissera dans la peau de la défunte femme de Cordell, Emily. Elle n’apparaîtra donc que dans des scènes de flashbacks ou sous forme de « fantôme ».

L’approbation de Chuck Norris était requise

Étant donné la popularité de la série originale, Walker aura fort à faire. Mais si la série doit encore convaincre les fans, elle s’est enlevée un poids en ayant reçu la bénédiction de Chuck Norris. Invité du podcast Inside of You with Michael Rosenbaum tenu par l’interprète de Lex Luthor dans Smalville, Jared Padalecki a révélé que, bien qu’il ne lui a jamais directement parlé lui-même, Norris a donné son approbation pour le nouveau Cordell Walker. Plus surprenant,: « On a dû obtenir sa bénédiction pour pouvoir créer une nouvelle version du personnage. » Padalecki a ensuite développé en précisant que Norris possède toujours les droits du concept, et que sa permission pour en développer une nouvelle version était donc requise.

Avec un solide casting composé de stars de séries populaires, une intrigue différente de celle de la série originale, et donc l’approbation de Norris, Walker pourrait bien réussir son pari et convaincre le public malgré les lourdes attentes qui l’entourent.

Le tournage de Walker devrait reprendre en octobre

Toujours d’après Padalecki, Walker aurait dû commencer sa production en avril, mais le tournage a sans surprise dû être arrêté à cause de la pandémie mondiale. La reprise du tournage de la série est pour le moment prévue pour le mois prochain, et CW espère pouvoir la faire découvrir à son public l’année prochaine. Il faut évidemment être prudent ici, puisque tout dépendra de si le tournage se déroule normalement. En attendant, les fans de Padalecki pourront le retrouver dans la peau de son personnage le plus connu dans les derniers épisodes de Supernatural, qui seront diffusés à partir du 8 octobre prochain, toujours sur CW.