Walker Texas Ranger : le reboot accueille un ancien de Pretty Little Liars

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Walker

Après avoir récemment enregistré l’arrivée de l’actrice de « The 100 » Lindsey Morgan, le casting du reboot de la série culte portée par Chuck Norris s’étoffe encore un peu plus avec la signature de Keegan Allen, vu dans « Pretty Little Liars ».

Le reboot de la série culte des années 90 et du début des années 2000, renommé sobrement Walker pour l’occasion, et développé par CW, arrivera bientôt sur le petit écran. La série suivra de nouveau les aventures du ranger du Texas, présenté dans le synopsis officiel comme « un père de deux enfants, veuf, qui rentre chez lui, à Austin, après avoir été sous couverture pendant deux ans. Il va alors découvrir qu’il lui reste beaucoup de travail à effectuer dans sa ville ».

La nouvelle série verra l’acteur de Supernatural Jared Padalecki succéder à Chuck Norris. Lindsay Morgan, qui interprétait Raven Reyes dans The 100, jouera Micky, une ancienne policière du Texas marginalisée et discriminée à cause de son genre, et la nouvelle partenaire du personnage principal dans la série. Elle remplacera pour l’occasion le personnage de Jimmy Trivette, joué par Clarence Gilyard Jr et principal associé du ranger dans la série originale.

Un nouveau venu pour jouer l’un des personnages principaux du reboot

Et alors que ces deux arrivées étaient déjà actées, on apprend désormais qu’un nouveau personnage vient de trouver son interprète. Surtout connu pour son rôle de Toby Cavanaugh dans Pretty Little Liars, Keegan Allen jouera Liam Walker, le petit frère du principal protagoniste, un procureur adjoint homosexuel conservateur.

Dans le synopsis officiel de la série, le personnage est décrit comme étant « toujours resté proche de chez lui, sacrifiant souvent sa vie personnelle pour ses devoirs de famille. Alors que le personnage de Walker était absent pendant deux ans, Liam s’est occupé pour lui de ses enfants. Mais sa proximité avec ces derniers rend son grand frère légèrement jaloux lorsque celui-ci revient chez lui ». Des tensions sont donc à prévoir entre les deux hommes.

Cette nouvelle intervient seulement quelques semaines après que l’on ait appris la signature de Morgan pour le reboot. Les acteurs désormais annoncés à l’affiche incarneront trois des principaux protagonistes de la série commandée par CW, dont le casting continue donc de s’étoffer petit à petit. Toujours au niveau de la distribution, reste à savoir quels comédiens viendront se glisser dans la peau des personnages secondaires, et quels seront leurs rôles.

Prévue pour cette année, aucune date de sortie n’a pour l’instant été précisée par le réseau américain pour la série.