Walker Texas Ranger : le reboot se dévoile avec une bande-annonce

"Walker" se dévoile un peu plus dans un nouveau trailer qui présente Jared Padalecki plus fragile et humain que son prédécesseur. La série reboot de "Walker Texas Ranger" sera à découvrir sur la CW le 21 janvier 2021.

Walker : une idée qui marche

Il y a des séries, comme Walker, Texas Ranger qui ont marqué durablement la télévision américaine et internationale. Le show a duré 9 saisons entre 1993 et 2001 pour un total de 203 épisodes. Dans le rôle principal, nous retrouvions l'immortel Chuck Norris, star de films d'action comme Portés disparus, Delta Force ou Sidekicks.

Dans la série, nous le suivions dans le rôle de Cordell Walker, chef d'une équipe de Texas Rangers, à Dallas au Texas. Il est accompagné dans ses aventures de Jimmy Trivette (Clarence Gilyard Jr.), un ancien footballeur américain de Baltimore ayant rejoint les Rangers après s'être blessé à l'épaule. Walker est un champion d'arts martiaux, ancien Marines, et un bon Américain. Il est le fils d'un Cherokee et d'une Irlandaise tués quand il n'était encore qu'un enfant. Il a été élevé par son oncle Ray, un Indien qui lui a inculqué la pensée de son peuple, proche de la nature et des animaux. Comme un bon Texan, il porte un Stetson, des Santiags, un pistolet à sa ceinture, monte à cheval et se déplace en pick-up.

Walker, Texas Ranger ©CBS

Cette série a longtemps été l'étendard de l'Amérique, la vraie, avec ses grands espaces et ses drapeaux étoilés accrochés devant chaque maison. La prestation de Chuck Norris, en philosophe charismatique qui prône la non-violence mais s'en sert dans chaque épisode, a permis à l'acteur d'assurer sans trop d'efforts. Quand un reboot a été annoncé il y a quelques mois, il a donné son aval pour qu'un autre puisse prendre sa suite dans ce qui s'appellera tout simplement Walker.

Un Walker plus humain et fragile

Cette relecture a été développée par la CW qui a décidé de prendre certaines libertés par rapport à l’œuvre originale. Le rôle principal est tenu par Jared Padalecki, enfin libéré de l’enveloppe de Sam Winchester de Supernatural après 15 longues saisons. Dans Walker, il incarne le rôle-titre, père de deux enfants qui vient de perdre sa femme. Il prend la décision de revenir à Austin, dans le Texas, alors qu'il était infiltré depuis deux ans. Il retrouve une ville fatiguée qui a besoin de quelqu'un pour redorer son blason et nettoyer ses rues de la vermine. Walker prend sa mission très au sérieux mais est toujours hanté par la mort suspicieuse de sa femme.

Walker ©CW

Le nouveau trailer semble annoncer un show assez éloigné de celui avec Chuck Norris. On découvre Cordell rongé par la mort de l'amour de sa vie, incapable de passer à autre chose alors que son frère Liam (Keegan Allen) le conjure de le faire. C'est lui qui s'est occupé de ses enfants pendant qu'il était en filature. Les relations humaines sont mises en avant. On découvre Micki (Lindsay Morgan), une ancienne policière du Texas marginalisée et discriminée à cause de son genre

Les parents de Cordell et Liam sont incarnés par Molly Hagan, et Mitch Pileggi. La femme décédée du héros apparaîtra dans des flashbacks et sera interprétée par Genevieve Padalecki, qui est également mariée à Jared Padalecki à la ville. Pas vraiment de scènes d'action à découvrir dans ce trailer, mais quelques chevauchées à cheval et la découverte d'une voiture de policier loin de l'esprit pick-up. Une chose est sûre, ce Walker sera plus fragile que celui joué par Chuck Norris.

Le premier épisode de Walker sera à découvrir le 21 janvier 2021 sur la CW. On ignore encore sur quelle chaîne elle sera diffusée en France.