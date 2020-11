Walker Texas Ranger : un premier teaser pour le reboot

La série culte « Walker Texas Ranger » va prochainement avoir droit à son reboot. Le show porté à l'époque par Chuck Norris sera bientôt de retour sous une toute nouvelle forme sur la CW. Découvrez son premier teaser.

Walker Texas Ranger : une série culte

Diffusée de 1993 à 2001 sur la CBS, Walker Texas Ranger est une série policière culte pour toute une génération. Portée par Sheree J. Wilson, par Clarence Gilyard Jr et surtout par l'inimitable Chuck Norris, le show a rencontré énormément de succès dans les années 1990. En France, les téléspectateurs se donnaient rendez-vous tous les dimanches midis sur TF1 pour voir ou revoir les aventures de l'inébranlable Walker. Un rôle terriblement culte pour Chuck Norris, qu'il a incarné fidèlement pendant de longues années.

Les premières images du reboot

Vingt ans après la conclusion de la série, la CW travaille actuellement sur un reboot de Walker Texas Ranger. C'est la showrunneur Anna Fricke qui s'occupera de cette nouvelle série. Alors que le 19 novembre prochain, il fera ses adieux à la série Supernatural, après 15 ans de loyaux services, Jared Padalecki n'a pas chômé et travaille déjà sur son nouveau projet : le reboot de Walker Texas Ranger. En effet, ce dernier incarnera Cordell Walker dans cette nouvelle version du show. Le reste du casting se compose notamment de Lindsey Morgan, Keegan Allen et Jeff Pierre.

La production de cette nouvelle série, sobrement intitulée Walker, a débuté il y a quelques semaines. La CW n'a pas tardé à dévoiler les premières images du projet avec un très court teaser. Un aperçu qui n'offre pratiquement rien. Si ce n'est la voix de Jared Padalecki qui s'élève pour entonner la phrase d'accroche suivante : « Pendant longtemps, j'ai choisi le devoir plutôt que la famille, jusqu'au jour où ce n'était pas une option ». D'après le synopsis, Jared Padalecki incarnera un veuf et père de deux enfants. Emmené par son propre code moral, il est de retour chez lui, à Austin, après une longue mission de deux ans sous couverture. Il découvre qu'il n'a presque plus de travail à faire, et décide alors de se consacrer à son fils créatif et attentionné et à sa fille adolescente rebelle. Cette nouvelle série sera diffusée dès janvier 2021 sur la CW.