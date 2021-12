Walker Texas Ranger : une nouvelle série prequel est en préparation

L'univers de « Walker, Texas Ranger » va revenir sur les écrans sous la forme d'une série prequel. Intitulé « Walker : Independence », le show sera diffusé sur CW. Cependant, la série ne se concentrera pas sur le célèbre Cordell Walker.

Petit retour en arrière

Pour toute une génération, il y avait un rendez-vous à ne pas manquer le dimanche midi sur TF1. En effet, c'était le créneau préféré des fans de Walker, Texas Ranger. Cette série policière, créée par Albert S. Ruddy, Leslie Greif et Paul Haggis a rencontré un fort succès lors de sa diffusion aux États-Unis entre 1993 et 2001. En 9 saisons, le show a raconté les aventures de Cordell Walker et ses fidèles acolytes, Rangers du Texas. Évidemment, la raison principale de ce succès, c'était la présence de Chuck Norris dans le rôle de Walker. Un personnage emblématique pour certainement le meilleur rôle de toute sa carrière.

La CW prépare une nouvelle série prequel

Depuis l'arrêt de la série en 2001, Cordell Walker a mis du temps avant de revenir sur le devant de la scène. Mais cette année la CW enchaîne les projets autour de sa série culte puisqu'elle travaille actuellement sur une nouvelle série prequel de Walker, Texas Ranger. Nommé Walker : Independence, le show vient d'une idée originale du producteur Jared Padalecki (qui incarne également Cordell Walker dans une autre série prequel sous le nom de Walker) et de la créatrice Anna Fricke. Écrit par Seamus Fahey, Walker : Independence est actuellement en développement. L'intrigue se déroulera à la fin des années 1800 et suivra Abby Walker, une riche bostonienne dont le mari est assassiné sous ses yeux pendant un voyage dans l'Ouest. Dans sa quête vengeresse, Abby croise la route de Hoyt Rawlins, un voyou adorable qui va lui prêter main forte. Le voyage d'Abby et Hoyt les emmène à Independence, au Texas. Ces deux personnages vont alors lutter contre un monde peu accueillant et en perpétuel changement.

Walker ©CW

Pour le moment, difficile de savoir comment le show va éventuellement se connecter avec les deux autres séries. Pour rappel, Walker : Independence est la deuxième série dérivée de l'univers Walker, Texas Ranger à voir le jour. En effet, cette année déjà, la CW a présenté à ses spectateurs une première série prequel, rapidement devenue un des produits les plus lucratifs de la chaîne en 2021. Un moyen pour la CW de se rassurer et ainsi de continuer à explorer l'univers de Walker, Texas Ranger.