Walker Texas Ranger : une star de The 100 rejoint le reboot

Le réseau américain CW, qui développe un reboot de la série culte « Walker Texas Ranger », vient de choisir l’interprète de la nouvelle partenaire du héros. Elle est bien connue des fans de la série d’aventure « Tes 100 ».

La série reboot de Walker Texas Ranger, le show culte portée par Chuck Norris, et commandée par CW le mois dernier, vient d’ajouter une actrice de The 100 à son casting. Lindsey Morgan, qui interprétait Raven Reyes dans l’autre série du même réseau, rejoint en effet la production.

Très à la mode à Hollywood depuis quelques années, les reboots n’en finissent plus d’être développés, que ce soit par les studios de cinéma ou les réseaux de télévision. De nombreux films et séries reprennent ainsi des classiques sortis principalement à la fin du siècle dernier.

Il n’était donc pas étonnant d’apprendre le mois dernier qu’un projet de réactualisation de la série culte de 1993, Walker Texas Ranger, était en développement chez le réseau américain CW (sous le titre Walker). Diffusée pendant 9 saisons, de 1993 à 2001, et portée par Chuck Norris, elle était immédiatement devenue très populaire auprès du public. Il n’est donc pas surprenant de voir CW vouloir capitaliser sur le succès de la série originale en produisant une nouvelle adaptation des aventures de Cordell Walker et de ses associés.

Les deux interprètes principaux déjà castés

On savait déjà que Jared Padalecki, acteur américain principalement connu pour son interprétation de Sam dans Supernatural, qui entame cette année sa dernière saison, reprendrait le rôle du personnage interprété par Chuck Norris. Et un autre nom vient d’être ajouté au projet.

Variety nous apprend en effet que Lindsey Morgan vient de décrocher le second rôle principal du reboot. Le grand public la connaît surtout grâce à son interprétation de Raven Reyes dans la série The 100, qui a aussi entamé sa dernière saison cette année.

Elle jouera une jeune femme du nom de Micky, nouvelle partenaire du héros de la série, remplaçant ainsi Clarence Gilyard Jr, qui jouait le principal associé de Walker dans la série originale. Son personnage d’ancienne membre de l’armée et de la police est décrit comme ayant vécu toute sa vie au Texas, où elle a été marginalisée et discriminée à cause de son genre. Elle deviendra ainsi l’associé de Walker, revenu chez lui, à Austin, après avoir été sous couverture pendant deux ans.

Le casting de la série annoncée il y a seulement un mois avance donc bien. Aucune date de sortie n’a pour l’instant été communiquée par CW.