WandaVision : à qui appartient cette voix qu'on entend à la radio dans l'épisode 2 ?

Les deux premiers épisodes de « WandaVision » sont sortis sur Disney +. L'occasion de se familiariser avec le show et le retour des personnages. Pourtant, un élément de l'épisode 2 a déjà retenu notre attention. Une voix essaye d'entrer en contact avec Wanda depuis une radio. De qui s'agit-il ?

WandaVision : les deux premiers épisodes sont disponibles

Depuis le vendredi 15 janvier 2021, les deux premiers épisodes de WandaVision sont disponibles sur Disney +. Dirigé par Jac Schaeffer, le show réunit Paul Bettany et Elizabeth Olsen qui reprennent respectivement les rôles de Vision et de La Sorcière Rouge. La série, qui se compose de 9 épisodes, a la lourde tâche d'ouvrir la phase 4 du Marvel Cinematic Universe (MCU). Alors que la série débute en grande pompe, elle est déjà remplie d'anecdotes, d'easter eggs, et est propice à une foule d'interprétations et d'hypothèses. Un élément précis a déjà retenu notre attention. Dans l'épisode 2 de WandaVision, une personne essaye de joindre Wanda à travers une radio. Une voix retentit alors, et on pense savoir de qui il s'agit.

A qui appartient cette voix ?

Tandis que Wanda est à une réunion de voisins et essaye de s'intégrer, la radio l'interpelle. Une voix masculine essaye d'entrer en contact avec elle. Difficile de savoir exactement de qui il s'agit, mais il y a de grande chance que ce soit un personnage déjà connu des aficionados du MCU. En effet, il est fort probable que la voix entendue appartienne à Jimmy Woo, l'agent du FBI de Ant-Man et la Guêpe, interprété par Randall Park. Ce dernier est un agent chargé de surveiller Scott Lang dans le film de Peyton Reed. Il semblerait que le personnage ait changé d'organisation pour rejoindre le SWORD.

Jimmy Woo (Randall Park) - Ant-Man et la Guêpe ©Marvel Studios

On a évidemment aucune confirmation, pour le moment, qu'il s'agit bien de ce personnage. Ressort comique dans Ant-Man et la Guêpe, il va être utilisé dans WandaVision de manière plus sérieuse, et devrait être un élément central de l'intrigue. Il apparaît dans les nombreuses bandes annonces du show, et est voué à interagir au cours des 9 épisodes. Difficile de savoir exactement quel sera son rôle, mais il devrait vraisemblablement être du côté des gentils.

En effet, lors de son message à la radio, Jimmy Woo tente de prévenir Wanda d'un danger à venir. Il essaye visiblement de lui venir en aide et de la ramener dans la réalité. Ses intentions semblent en tout cas tout à fait louables. Il la rassure également, lui disant que « ce n'est pas de ta faute ». Ce qui voudrait dire que quelqu'un d'autre se sert de Wanda pour utiliser ses pouvoirs et créer une réalité alternative. Et l'élément le plus probable derrière cette manipulation est l'organisation Hydra. Affaire à suivre dans les prochains épisodes.