WandaVision : Aaron Taylor-Johnson aurait pu revenir dans la peau de Vif Argent

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, confirme que pendant un temps ils ont hésité à ramener Aaron Taylor-Johnson dans la peau de Vif Argent. Finalement, ils ont préféré rappeler Evan Peters.

WandaVision : la série de toutes les surprises

Chaque vendredi sur Disney+, Marvel Studios réserve à ses fans un nouvel épisode de WandaVision. Dirigé par Jac Schaeffer, le show présente une nouvelle fois Elizabeth Olsen et Paul Bettany dans la peau de La Sorcière Rouge et de Vision. Dans l'épisode 5 de la série, Jac Schaeffer a surpris tout le monde en ramenant Vif Argent. Mais au lieu que ce soit Aaron Taylor-Johnson dans la peau du personnage, comme dans Avengers : l'ère d'Ultron, un autre acteur est entré dans le costume. Il s'agit d'Evan Peters.

Pietro (Evan Peters) - WandaVision ©Marvel Studios / Disney+

Ce dernier est le comédien chargé d'incarner Vif Argent dans la franchise X-Men. Evan Peters a campé le super-héros Marvel à trois reprises : dans X-Men : Days of Future Past, dans X-Men : Apocalypse et dans X-Men : Dark Phoenix. Pour brouiller les pistes et rappeler que Disney est dorénavant en possession des franchises de la Fox, ce qui incombe un retour prochain des X-Men dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), Jac Schaeffer a choisit Evan Peters plutôt qu'Aaron Taylor-Johnson pour incarner Vif Argent dans WandaVision.

Aaron Taylor-Johnson a failli revenir

Lors du panel presse TCA de Disney+, Kevin Feige est revenu sur la série WandaVision, et notamment sur l'élément Vif Argent. Kevin Feige a notamment déclaré qu'un retour d'Aaron Taylor-Johnson avait été potentiellement envisagé :

Il y a des discussions sur tout, à un moment ou à un autre. C'est l'une des choses amusantes dans le développement d'un univers connecté. Ma partie préférée du processus est toujours le tout début lorsque nous déterminons notre histoire. Mais j'aime également la toute fin lorsque nous l'affinons et la mettons au monde. Il y a donc eu toutes sortes de discussions, mais je pense que nous avons fini par accepter ce que vous avez vu relativement tôt dans le processus de développement.

Finalement, Marvel Studios a opté pour l'option Evan Peters. Et c'était certainement le bon choix à faire. L'idée de ramener le X-Men dans la timeline du MCU ouvre un nouveau processus : le retour des mutants. Evan Peters est donc le tout premier acteur et personnage de la franchise X-Men a être introduit dans le MCU. Même si son avenir semble assez flou, c'est un geste lourd de sens de la part de Marvel Studios. Quant au retour d'Aaron Taylor-Johnson, il ne faut jamais dire jamais.