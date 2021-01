WandaVision : comment les deux personnages se sont-ils rencontrés dans les comics ?

Avant que la série « WandaVision » ne développe la relation entre La Sorcière Rouge et Vision, les deux personnages ont été des héros emblématiques des comics. Retour sur leur rencontre dans les pages Marvel.

Wanda Maximoff et Vision au cinéma

Wanda Maximoff, alias La Sorcière Rouge, a fait sa première apparition dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) dans la scène post-générique de Captain America : Le Soldat de l'Hiver. Accompagnée de son frère Vif Argent, ils sont présentés comme des humains « améliorés » (à défaut d'être des mutants comme dans les comics). Par la suite, elle est revenue à 4 reprises dans le MCU. Dans Avengers : l'ère d'Ultron, dans Captain America : Civil War, et dans les deux derniers Avengers.

Vision, quant à lui, apparaît dans Avengers : l'ère d'Ultron, et est une création de Tony Stark. Comme pour Wanda, il revient par la suite dans Civil War, avant de trouver la mort dans Avengers : Infinity War. WandaVision va donc ramener les deux personnages sur le devant de la scène et développer plus en profondeur leur relation amoureuse. Parce que oui, comme dans les comics, la sorcière et l'androïde sont inséparables.

WandaVision ©Marvel Studios

Un amour inconditionnel

Wanda et Vision ont tous les deux débuté leur carrière dans les comics en tant que super-vilains. La Sorcière Rouge était membre de la Confrérie des mauvais mutants tandis que Vision a été créé par Ultron lui-même. Par la suite, les deux personnages ont trouvé la voie de la rédemption, et ont décidé de rejoindre les Avengers. Dès le départ, leurs histoires similaires les ont rapprochés.

Ensuite, leur puissance démesurée entraîne méfiance et crainte de la part de leurs ennemis, mais également de leurs alliés. Leur passé trouble et leurs pouvoirs incommensurables les placent dans une forme de solitude. Leur condition de mutant pour Wanda et d'androïde pour Vision ne facilite pas les choses. Ainsi donc, les deux protagonistes se rapprochent, et entament rapidement une relation amoureuse, qui sert notamment à les humaniser auprès des lecteurs.

Giant-Size Avengers #4 ©Marvel Comics

En 1975, Wanda et Vision se marient dans Giant-Size Avengers #4 de Steve Englehart et Don Heck. L'heureux couple décide alors de s'éloigner des Avengers et déménage en banlieue, comme dans Avengers : Infinity War. Mais bien sûr le duo n'est jamais tranquille, constamment attaqué par des ennemis venus du passé.

Une histoire qui dérape

Puis, La Sorcière Rouge et Vision ont eu deux enfants : William et Thomas. Après quelques années à vivre une vie paisible et normale, les mariés se rendent compte qu'il ne s'agit pas de leurs enfants. En 1989, dans West Coast Avengers #52 de John Byrne, les lecteurs apprennent que ces enfants ne sont finalement pas réels, mais ont été créés par la magie de Wanda. Quant à leurs âmes, elles ont été offertes par Mephisto, le roi des enfers. Mais ce dernier ne prête jamais rien sans contrepartie. Le roi des enfers a fini par récupérer les âmes des enfants, et ces derniers ont disparu, effacés du souvenir de Wanda. Vision quant à lui, s'est petit à petit déshumanisé, perdant foie en la race humaine, et redevant progressivement une carcasse métallique vide...

WandaVision ©Marvel Comics

Le couple s'est par la suite séparé. Wanda est restée à l'écart des tribulations super héroïques et Vision est retourné dans l'équipe des Avengers principale. Les retombées de ces aventures déroutantes ont notamment aboutie à l'excellent comic House of M, que les aficionados Marvel connaissent très bien. Cette histoire est l'allégorie d'un amour impossible, d'une relation toxique, jusqu'à la représentation de la difficulté à s'intégrer dans la société, voir même de la fausse couche. Wanda est une héroïne instable, psychologiquement névrosée, et beaucoup plus profonde et ambigüe que son portrait dans le MCU.

Qu'est ce que cette histoire signifie pour WandaVision ?

Ainsi, WandaVision semble reprendre des éléments de ces histoires passionnantes. La Sorcière Rouge crée en effet toute une réalité alternative dans le show Marvel, et ramène Vision à la vie. On ne sait pas si le showrunner ira jusqu'à créer les enfants du couple ( a priori oui d'après la bande-annonce), mais l'intrigue semble reprendre des chaînons des comics de John Byrne. Enfin, la mention de Mephisto est importante. Parce qu'il se murmure que ce dernier pourrait être l'antagoniste principal de la série Loki. Histoire de proposer une connexion de plus entre les différents programmes du MCU...

La série WandaVision est à découvrir sur Disney+ le 15 janvier.