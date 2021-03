WandaVision : découvrez la transformation de Paul Bettany en Vision

Si la série « WandaVision » est terminée, Disney+ vient de sortir le making-of du show. À la manière des coulisses de « The Mandalorian », la plateforme a publié « Marvel Studios Rassemblement ». L'occasion de découvrir l'envers du décor des séries Marvel.

Marvel Studios Rassemblement : un peu de rab

Après neuf épisodes, WandaVision a offert à ses fans une conclusion remarquable. Dirigé par Jac Schaeffer, le show a raconté de nouvelles aventures centrées sur La Sorcière Rouge et Vision. L'occasion pour Elizabeth Olsen et Paul Bettany de reprendre leurs rôles respectifs. Mais même si la série est terminée, Marvel Studios vient offrir à ses fans un peu de rab. En effet, la firme vient de sortir Marvel Studios Rassemblement sur Disney+. Une série making-of qui reprend le concept de la série coulisse Disney Les Making-of : The Mandalorian. Marvel Studios Rassemblement reviendra sur chacune des séries futures du Marvel Cinematic Universe (MCU). Le premier épisode, qui dure une heure, se concentre ainsi sur WandaVision. L'occasion de découvrir les coulisses du show de Jac Schaeffer.

Comment Paul Bettany devient-il Vision ?

Bien que Marvel Studios Rassemblement ne contienne aucune révélation majeure, c'est un regard intéressant sur la fabrication de la série. Cette nouvelle production révèle les astuces de la showrunner pour donner vie à cet univers inédit. Marvel Studios Rassemblement a notamment présenté la manière dont Paul Bettany se transforme en Vision. La plupart du temps, WandaVision s'en est tenu au processus établi par les autres productions du MCU. À savoir mettre Paul Bettany dans un costume et le maquiller pendant des heures. Marvel Studios Rassemblement donne un bon aperçu de la lente transformation du comédien en Vision.

Vision (Paul Bettany) - Marvel Studios Rassemblement ©Marvel Studios/Disney +

Pour les premiers épisodes, qui se déroulent dans les années 1960-1970, et qui sont réalisés en noir et blanc, la production a été obligée de trouver une autre couleur pour Vision. En effet, sa couleur rouge vive ne passait pas bien à l'écran. L'équipe des effets spéciaux a donc été dans l'obligation de changer la pigmentation de Vision, optant pour une teinte bleue pour que son apparence en noir et blanc soit en corrélation avec le reste du MCU. Si Marvel Studios préfère adopter le maquillage plutôt que le CGI, c'est pour laisser à Paul Bettany le loisir de s'exprimer dans son rôle, et d'offrir une prestation marquante.

Désormais, Marvel Studios s'est débarrassé de ce genre de problèmes, puisque la Vision est devenue intégralement blanche. En tout cas, ceci prouve la volonté qu'a Marvel Studios de bien faire les choses, et de respecter une sorte d'artisanat. Du moins dans certains cas.