WandaVision : découvrez le premier extrait de la série Marvel

À quelques jours du lancement de la série WandaVision sur Disney+, découvrez le premier extrait qui nous fait entrer dans l'intimité du couple. Une séquence atypique qui n'augure que du bon.

WandaVision : la première série Marvel de 2021

2021 vient de commencer et cela veut dire que le Marvel Cinematic Universe va enfin reprendre du service. Les fans ont été déçus de vivre une année 2020 sans le moindre projet qui s'y rattache. Alors que des films et des séries étaient prévus. Tout a été reporté à cause de la crise sanitaire mais Marvel ne va plus perdre de temps et lancera dès le 15 janvier WandaVision sur Disney+. Elle ne devait pas être la première série de l'univers à sortir mais elle a pu prendre la place de Le Faucon et le Soldat de l'Hiver par la force des choses.

WandaVision va ramener le célèbre couple que l'on a pu voir dans les films. Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) vivent une vie paisible dans une petite banlieue pavillonnaire. Mais leur existence a quelque chose de faux, comme s'ils étaient dans une dimension parallèle déconnectée du monde réel. On peut le penser, en tant que spectateur, car on vous rappelle que Vision est mort lors du combat contre Thanos. Tout porte à croire que Wanda a conçu dans sa tête un monde où elle peut toujours vivre avec lui. Malgré le fait que l'on ait déjà eu plusieurs aperçus, on ne comprend pas encore totalement de quoi il va être question dans l'intrigue.

WandaVision © Disney+

Un style inspiré des sitcoms

La série va adopter les codes de la sitcom dans sa première partie. Un choix vraiment atypique pour une production Marvel, que l'on salue et qui démontre une certaine personnalité. Les premiers épisodes vont suivre le couple dans plusieurs étapes de leur vie puis l'action plus sérieuse devrait prendre le dessus, pour se rattacher à l'univers étendu.

À quelques jours du lancement de la série, un premier extrait a été diffusé et nous entrons un peu plus dans l'intimité du couple. La scène se déroule en pleine nuit, quand un bruit à l'extérieur réveille Wanda. Vision ne bouge pas, alors sa femme va essayer de le faire réagir en jouant avec la lumière. Quand il se lève, il va chercher à voir ce qui se passe dehors avec sa vision nocturne mais dès que le bruit se fait de nouveau entendre, il se réfugie effrayé sous son drap. L'idée géniale de la série est de nous faire accéder à l'envers du décor et de se demander ce que sont les super-héros dans la sphère privée. Avec un style hérité effectivement de la sitcom. C'est à des scènes comme celle-ci que l'on va avoir droit dans les deux premiers épisodes de la semaine prochaine.