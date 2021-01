WandaVision : découvrez le teaser de l'épisode 4 de la série Marvel

Ce vendredi 29 janvier, un nouvel épisode de « WandaVision » est attendu sur Disney +. La firme vient de partager un court teaser de ce quatrième épisode qui s'annonce explosif. Personne n'est préparé à ce qui va suivre.

WandaVision : le grand retour du MCU

Depuis le 15 janvier dernier, la série WandaVision est diffusée sur Disney +. Dirigée par Jac Schaeffer, elle marque le grand retour du Marvel Cinematic Universe (MCU) sur les écrans, après un an et demi d'absence. Il s'agit de la plus longue pause de l'histoire du MCU. La faute à la pandémie de Covid-19. WandaVision raconte les aventures de Wanda et Vision (comme son nom l'indique), toujours incarnés par Elizabeth Olsen et Paul Bettany. Dans cette série, dont les trois premiers épisodes sont d'ores et déjà disponibles, La Sorcière Rouge a visiblement créé toute une réalité alternative pour ramener Vision d'entre les morts. Mais dans ce show, il faut mettre ses certitudes de côté, et rien ne semble être totalement réel...

Un quatrième épisode qui promet d'être explosif

L'épisode 4 de WandaVision est attendu ce vendredi 29 janvier. Le troisième épisode s'est conclu sur le premier cliffhanger de la série. Monica Rambeau, l'héroïne incarnée par Teyonah Parris, a été éjectée de Westview par La Sorcière Rouge, après avoir eu la mauvaise idée de parler du décès de Pietro. Son éviction aboutissait à une révélation de taille : le S.W.O.R.D est tout proche et en surveillance étroite et permanente de Westview.

Ce mercredi, Disney + a révélé un court teaser de l'épisode 4. Les images montrées ouvrent un peu plus l'intrigue et dévoilent l'univers de WandaVision de manière plus approfondie. Ce court clip promet que le show va s'accélérer, et que les révélations ne vont pas tarder à tomber :



Rien ne peut vous préparer à la suite. Un tout nouvel épisode de #WandaVision de Marvel Studios disponible dès vendredi sur @Disney +.

Le teaser appuie sur le fait que le S.W.O.R.D est tout près. Il semblerait également que Jimmy Woo, le personnage incarné par Randall Park, devrait logiquement apparaître dans ce quatrième chapitre. Ce qui signifie que nous pourrions également voir Kat Dennings dans la peau de Darcy Lewis. Apparemment, ce quatrième épisode de WandaVision sera le tout premier à quitter Westview et les deux protagonistes pour développer une autre intrigue, et les éléments secondaires.