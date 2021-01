WandaVision : découvrez le teaser de l'épisode 5 à venir

Les choses vont s'accélérer et s'emballer dans la suite de "WandaVision". Après les révélations et événements de l'épisode 4, le teaser de la suite nous montre Vision qui va prendre conscience de ce qu'il se passe. Wanda, de son côté, a l'intention de s'énerver.

WandaVision : qu'attendre la semaine prochaine ?

WandaVision a montré lors de l'épisode 4 l'autre facette du monde dans lequel évoluent les deux héros. Nous nous doutions que quelque chose clochait grâce à plusieurs indices et le SWORD a enfin fait son entrée dans l'équation. L'organisation, légèrement revue par rapport à celle connue dans les comics, surveille l'activité de Wanda. La super-héroïne aurait fait émerger une ville pour se construire une sorte de refuge. Et les intrus qui osent s'aventurer dedans ne sont pas les bienvenus. Après trois épisodes centrés sur la vie de Wanda et Vision, on peut enfin revenir à la réalité et comprendre mieux les fondements du scénario. Un teaser a été lancé par Marvel pour évoquer les événements de la semaine prochaine.

À la fin de l'épisode 4, Vision se doutait que quelque chose ne tournait pas rond. Que ce soit dans le comportement de sa femme mais aussi plus généralement à Westview. D'après ce que le teaser annonce, il risque de chercher à découvrir la vérité et devrait même s'aventurer dans le monde réel. Du moins, les plans dans la vidéo nous forcent à penser ainsi. Une situation qui interroge. Comme le rappela Darcy Lewis (Kat Dennings) lorsqu'elle le revoit : ce personnage est mort. Nous avons hâte de voir comment son arc narratif va être traité et si une pirouette va permettre de le ramener à la vie pour de bon.

Vision (Paul Bettany) - WandaVision ©Marvel Studios 2021

Rien ne va plus dans la série Marvel

Jusqu'ici, la série avait été assez calme au niveau de l'action mais les choses vont enfin se gâter. Wanda a compris que le SWORD ne va pas la laisser tranquille et l'aperçu montre qu'elle va commencer à s'énerver. Avec même une sortie de sa bulle. On ne comprend pas encore tout mais une sorte de bataille va avoir lieu, avec des camions qui vont essayer de percer le champ magnétique en usant de la force. Le côté sitcom continuera, quant à lui, d'être exploré avec une évolution dans les époques. Espérons que ce teaser n'a pas tout dévoilé en amont et que des éléments surprenants seront à découvrir le 5 février prochain.