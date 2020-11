Wandavision : deux nouvelles images pour la très attendue série Marvel

Empire a partagé deux nouvelles photos exclusives de la série Disney+ "Wandavision". De plus, Kevin Feige, président de Marvel Studios, a donné quelques détails sur l'esprit de la série qui arrive début 2021.

De nouvelles images inédites

Alors que la série Wandavision est censée débarquer sur Disney+ le 15 janvier 2021, Empire a partagé deux nouvelles photos exclusives des deux personnages principaux : Wanda Maximoff et Vision, respectivement interprétés par Elizabeth Olsen et Paul Bettany. Deux photos, deux styles totalement différents.

En effet, sur cette première photo, les deux personnages sont dans leur cuisine. La troisième personne présente sur la gauche de l'image n'est autre que Matt Shakman, réalisateur de la série. Concernant la structure et la couleur du décor, ce qui s'en dégage n'est que de l'ordre de la perfection et donc de l'irréel.

En effet, le bleu dans l'art peut symboliser la rêverie, la mélancolie ou encore la dépression. Les synonymes de cette couleur symbolisent l'intériorité du personnage de Wanda, qui est dévastée par la mort de l'amour de sa vie dans Avengers : Infinity War d'Anthony et Joe Russo. De plus, le fait que chaque chose soit à sa place, que tout soit droit et compartimenté, des tiroirs aux étagères en passant par le volet, donne une sensation de mensonge et de tromperie, comme si tout cela n'était qu'une illusion, de par la pureté de la structure de ce plan.

Sur cette seconde photo, on retrouve les deux mêmes personnages dans leur chambre à coucher. L'esthétique est totalement différente avec l'utilisation du noir et du blanc. Le cadrage est également particulier : l'image passe d'un 16/9 à un 4/3 pas tout à fait total. Cela montre bien que plusieurs époques seront traversées durant cette série avec l'utilisation de plusieurs procédés cinématographiques différents.

Wandavision, une série qui s'inspire de plusieurs sitcoms

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, s'est entretenu avec Empire, évoquant The Dick Van Dyke Show, Ma Sorcière bien-aimée ou encore I Love Lucy comme des programmes qu'il adorait regarder étant plus jeune. Ce genre de sitcoms est donc ce qui a inspiré les équipes de Marvel Studios pour les scènes de Wandavision dans les années 50. Cependant, comme dit précédemment, la série va s'orienter sur plusieurs époques différentes pour s'ouvrir sur un genre encore jamais vu chez Marvel.

Pour des programmes influents plus récents, l'homme à la casquette parle des séries Modern Family et The Office. En effet, celles-ci ont la particularité d'être tournées à la manière d'un documentaire, avec des regards caméra ou avec une sorte de confessionnal pour parler librement aux spectateurs.

Kevin Feige et l'importance de Wanda

Le producteur n'oublie pas de mentionner le rôle de Wanda. Il a ainsi tenu à rappeler que "aucun personnage ne semble être aussi puissant que Wanda Maximoff". De plus, il précise qu'aucun personnage n'a autant souffert. N'oublions cependant pas que le personnage de Thor a tout de même perdu son royaume, la moitié de son peuple, sa mère, son père et son frère, et ce en l'espace d'à peine 5 ans. Cependant, il est vrai que l'histoire de Wanda et de Vision est très particulière. Dans les films, ils puisent tous deux leurs pouvoirs de la pierre de l'esprit, présente sur le front de l'androïde. Ils sont connectés par la force d'une entité cosmique extrêmement puissante et le lien semble immuable.

Ce personnage surpuissant, dont on ne connaît pas encore toute l'étendue du pouvoir, a sans nul doute encore beaucoup de choses à raconter et à vivre. Réponse dans la première série Marvel de Disney+ Wandavision, qui arrive le 15 janvier 2021.