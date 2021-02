WandaVision : doit-on attendre une saison 2 ? Kevin Feige répond

La série "WandaVision" a relancé le MCU et s'impose chaque semaine comme une évidente réussite. Alors que la fin approche, nous sommes en droit de nous demander si une saison 2 est dans les plans de Marvel. Kevin Feige a récemment répondu à cette interrogation.

WandaVision : la série incontournable de 2021

L'actualité des séries n'est pas forcément très stimulante en ce début d'année. Tout le monde n'a d'yeux que pour WandaVision. Cette première production télévisuelle exclusivement destinée à Disney+ ne cesse de faire parler de semaine en semaine. Les fans attendent religieusement chaque vendredi, après avoir été sevrés de MCU pendant un an. La pandémie a empêché la sortie de tous les projets Marvel prévus en 2020, ce qui a créé une attente décuplée. WandaVision rappelle Elizabeth Olsen et Paul Bettany pour former le couple de super-héros. Ils sont plongés dans une réalité alternative bien étrange qui va leur réserver des surprises plus ou moins agréables. Plus que deux épisodes doivent arriver sur la plateforme puis le MCU suivra son cours avec d'autres programmes et films.

WandaVision ©Marvel Studios / Disney +

Une unique saison au programme ?

Le dernier épisode de WandaVision sera-t-il un point final ou doit-on s'attendre à une saison 2 ? Le patron des studios Marvel, Kevin Feige, doit bien être au courant de ce qui se prépare. La question lui a été posée lors d'un échange aux TCA et sa réponse risque d'en décevoir plus d'un. S'il admet qu'il ne faut jamais dire "non" dans cette industrie, il avoue qu'aucun plan n'est établi pour poursuivre cette histoire. Nous devrions donc nous contenter d'une seule saison, qui servira à faire la transition avec le futur du MCU (avec la mise en place d'éléments notables comme l'arrivée de Spectrum, d'Agatha...) plutôt que d'une série sur le long terme. On s'y attendait, il fallait plus l'envisager comme un long film présenté sous une forme sérielle. On a l'impression, de manière générale, que la plupart des séries Marvel sur Disney+ auront le droit au même traitement.

WandaVision n'aura donc (à priori) pas de saison 2 mais Elizabeth Olsen reprendra son rôle dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness et possiblement dans Spider-Man : No Way Home. Pour Paul Bettany, nous ne savons pas encore dans quel état il terminera la série. On a vu que sa précédente tentative d'évasion de Westview aurait pu le tuer. Si aucune autre saison n'est prévue, nous avons encore plus hâte de voir où l'histoire s'arrêtera et quelles seront les répercussions dans le MCU.