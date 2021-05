WandaVision : Elizabeth Olsen sacrée meilleure actrice aux MTV Awards

La comédienne Elizabeth Olsen a été récompensée en tant que Meilleure actrice dans une série dramatique lors des MTV and TV Awards pour sa prestation dans la série Marvel « WandaVision ».

WandaVision : le renouveau du MCU

Sortie début 2021 sur la plateforme Disney+, la série WandaVision a fait le bonheur des fans du Marvel Cinematic Universe (MCU). Dirigée par Jac Schaeffer, elle a permis à Marvel Studios de lancer la phase 4 du MCU. L'occasion également de raconter les nouvelles aventures de Vision et de La Sorcière Rouge, toujours respectivement incarnés par Paul Bettany et Elizabeth Olsen. Le show a rencontré un énorme succès, et a surtout permis au MCU de sortir de ses sentiers battus pour proposer quelque chose de différent et novateur. Une prise de risque qui n'est pas restée dans l'ombre.

Elizabeth Olsen sacrée aux MTV Awards

Les MTV Awards et TV Awards ont eu lieu dimanche soir dernier. Lors de l'événement, Elizabeth Olsen a été sacrée Meilleure actrice dans une série télévisée, pour sa prestation dans WandaVision. Un choix qui a de quoi ravir les fans de l'univers Marvel qui voulaient que la comédienne remporte le prix. La compétition a été rude puisque Elizabeth Olsen a affronté des actrices talentueuses : Michaela Coel pour I may destroy you, Emma Corrin pour The Crown, Elliot Page pour Umbrella Academy et Anya Taylor-Joy pour Le Jeu de la Dame.

WandaVision était également la série qui comptabilisait le plus de nominations aux MTV and TV Awards. En plus de la victoire d'Elizabeth Olsen, le show dénombrait six autres nominations : Teyonah Parris pour la Meilleure héroïne, Kathryn Hahn pour le Meilleur méchant (qu'elle a remportée), Wanda contre Agatha Harkness pour le Meilleur combat (également victorieuse) et Agatha All Along pour le Meilleur moment musical. Enfin, WandaVision a aussi et surtout remporté la statuette de la Meilleure série. De quoi rassurer Marvel Studios pour sa prise de risque. WandaVision est toujours disponible sur Disney+.

Outre la victoire d'Elizabeth Olsen, A tous les garçons : pour toujours et à jamais a remporté le prix du Meilleur film ; le regretté Chadwick Boseman a remporté le prix du Meilleur acteur pour Le Blues de Ma Rainey ; Anthony Mackie a gagné la statuette du Meilleur héros dans une série pour Falcon et le Soldat de l'Hiver et Leslie Jones a gagné la Meilleure performance comique pour Un Prince à New York 2.