WandaVision ép3 : qui est vraiment Geraldine et qu'attendre de la suite ?

L'épisode 3 de "WandaVision" a révélé le vrai visage de Geraldine. Si vous n'avez pas fait le lien ou n'êtes pas à jour, on vous explique tout ce qu'il faut savoir sur ce personnage et sa véritable identité. Découvrez également nos théories sur le reste du show grâce aux nouveaux éléments.

Une voisine qui cache un secret

Cette semaine, WandaVision continue de suivre le couple de super-héros dans sa petite vie. Wanda est enceinte et sur le point d'accoucher. Elle va d'ailleurs voir débarquer chez elle Geraldine, une voisine qui tombe à un moment peu opportun. Alors que Vision est allé chercher un docteur pour l'accouchement, cette femme un peu trop intrusive s'invite.

Si elle apparaît comme innocente et juste envahissante dans un premier temps, elle va révéler un autre visage quand elle parle d'Ultron et du frère de Wanda. Cette dernière se demande comment elle peut être au courant de la mort de Vif-Argent et va la considérer comme une menace. Elle ne manquera pas aussi de remarquer qu'elle porte un pendentif représentant le signe du SWORD. Le même qui est déjà revenu dans les épisodes précédents. La menace se précise encore plus.

WandaVision ©Disney+

Qui est vraiment Geraldine ?

Vous avez déjà vu cette Geraldine dans un long-métrage du MCU : Captain Marvel. Mais elle était plus jeune, car l'histoire se déroule dans le passé. Elle s'appelle en réalité Monica Rambeau et est la fille de Maria Rambeau, l'amie de Carol Danvers. On la retrouve devenue grande - l'intrigue de WandaVision se passe nos de jours -, sous les traits de Teyonah Parris. Des images du tournage de la série avaient déjà teasé sa présence. Tout comme la bande-annonce, montrant cette scène de fin de l'épisode 3.

Si l'on se réfère aux comics, Monica est une autre version de Captain Marvel, avec des pouvoirs énergétiques qu'elle tient d'un accident. On ne sait pas, à l'heure actuelle, si elle va les garder dans la série ou si elle s'illustrera en tant que simple humaine. Nous la retrouverons au casting de Captain Marvel 2 donc sa réintroduction dans WandaVision servira à quelque chose sur la durée.

Geraldine (Teyonah Parris) - WandaVision ©Disney+

D'après IMDB, Teyonah Parris reviendra dans tous les prochains épisodes. En tant que Monica mais aussi quelques fois en Geraldine, pour les trois derniers épisodes. De quoi indiquer qu'on la retournera à Westview pour le dénouement final ! L'actrice a promis dans une récente interview qu'on allait savoir ce qu'il s'était passé pour elle durant les années qui séparent la série de Captain Marvel.

Qu'attendre de la suite ?

Dans l'immédiat, on se demande pourquoi elle s'est rendue auprès de Wanda ? À en juger par l'armada qui est mobilisée pour la récupérer, nous ne serions pas surpris d'apprendre qu'elle a fait cette démarche sans consulter le reste de l'organisation. Mais on peut saisir, quand elle se fait éjecter d'une sorte de bulle qui recouvre Westview, que tout un camp a été déployé autour. Le SWORD est visiblement dans le coup, surveillant ce qu'il se passe et dans la capacité d'intervenir dès que le besoin se fait sentir.

Ceci étant posé, que penser du comportement des voisins ? Sont-ils aussi du SWORD ? Difficile d'aller dans ce sens. Leur air inquiet trahit qu'ils sont au courant de quelque chose mais un incommodant doute nous empêche de les affilier au camp de Geraldine/Monica. Ils ont plutôt l'air d'être une sorte d'anti-virus qui veut contrer les intrusions malveillantes mais sans pouvoir en dire trop à Vision, lui-même non-conscient de ce qui se joue. À moins qu'ils ne soient de mèche avec le grand méchant et à ce moment il se pourrait que cet univers factice soit une dimension de laquelle Wanda est prisonnière.

Des théories n'ont d'ailleurs pas attendu cet épisode pour avancer que Mephisto pourrait être derrière ce que l'on voit. Un ennemi connu dans la mythologie Marvel, caractérisé par le rouge. Cette couleur qui entoure Monica quand elle se fait expulser à la fin. On dit ça, on ne dit rien... Si Wanda n'est pas à l'origine de tout ça, on comprend alors que Monica est venue pour essayer de la sauver et de la sortir de cet état. Ou, à l'inverse, elle pourrait entreprendre de la faire revenir à la raison afin qu'elle rejoigne le monde réel.