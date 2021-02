WandaVision épisode 5 : avez-vous remarqué cette référence à Civil War ?

Le dernier épisode en date de « WandaVision » réserve son lot de surprises, et surtout un caméo final renversant. Mais au milieu de ces innombrables références, avez-vous remarqué le clin d’œil à « Captain America : Civil War » ?

WandaVision épisode 5

Le dernier chapitre en date du show de Jac Schaeffer a marqué les esprits. Ce nouvel épisode de WandaVision a drastiquement fait avancer l'intrigue et réserve des surprises en tout genre. Ce cinquième tour de piste se conclu notamment sur un twist solide et lourd de sens qui annonce du lourd pour la suite de la série, et plus largement du Marvel Cinematic Universe (MCU) en entier. Comme d'habitude, l'épisode de cette semaine réserve quelques easter eggs savoureux. Comme d'habitude, l'épisode est interrompu par une publicité inattendue qui se réfère à un élément du MCU. Cette fois, il s'agit de Captain America : Civil War.

Découvrez la référence à Captain America : Civil War

Depuis le début de la série, chaque épisode est entrecoupé d'une publicité commerciale qui fait référence au passé de Wanda. Il y a par exemple eu une montre à l'effigie de l'Hydra, ou encore un savon qui faisait référence à Tony Stark. À chaque fois, ces publicités ramènent le spectateur dans le passé sombre de Wanda et offrent un parallèle intelligent entre la série et ses propres traumatismes.

WandaVision ©Marvel Studios / Disney +

La pub de l'épisode 5 est peut-être la référence la plus directe et sombre au passé de Wanda. Une publicité qui renvoie l'héroïne à une action décisive, qui l'a entraîné irrémédiablement vers la folie. Dans WandaVision, cette pause commerciale met en avant une marque d'essuie-tout "Lagos". Avec le slogan « pour quand vous faites un désordre que vous ne vouliez pas », la publicité fait expressément référence à Captain America : Civil War. Plus précisément à la scène d'ouverture, quand Crossbones attaque la ville de Lagos au Nigeria. Les Avengers interviennent, mais dans l'action, Wanda fait exploser le haut d'un immeuble, tuant quelques innocents au passage. Un échec qui va la hanter tout au long du film et qui va surtout conduire à la création des accords de Sokovie.

Ainsi, la publicité de l'épisode 5 fait explicitement référence à cette séquence, et à cette erreur de Wanda, qui a commencé à forger sa faiblesse psychologique. Un interlude malin et mesquin, qui propose d'utiliser les essuie-tout Lagos pour effacer le désordre causé par La Sorcière Rouge.