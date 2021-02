WandaVision épisode 5 : un clin d'oeil à La Fête à la Maison ?

Depuis ses débuts, "WandaVision" ne cesse d'alimenter les débats et les théories les plus folles. On aurait parfois tendance à oublier que la série rend hommage comme il se doit au genre de la sitcom. Son clin d'oeil à "La Fête à la Maison" dans l'épisode 5 le prouve aisément...

Du scepticisme au succès

Lorsque le projet WandaVision a vu le jour, beaucoup s'interrogeaient sur le pourquoi de son existence. En effet, comment était-il possible que Vision revienne alors qu'il avait trouvé la mort dans Avengers : Infinity War ? Pourquoi faire une sitcom ? Le public comptait-il vraiment s'intéresser à un projet aussi risqué ? Après cinq épisodes, la série a su calmer nombre de doutes et scepticismes. Le show créé par Jac Schaeffer se révèle fascinant d'inventivité, d'intelligence et de mystère. Surtout, il prépare consciencieusement les prochains évènements périlleux qui devraient attendre les Avengers.

Pour rappel, WandaVision suit le couple formé par Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany). Les deux évoluent dans une banlieue idéalisée et s'aiment comme jamais. Pourtant, tout ceci semble sonner faux, et leur vie n'est pas aussi normale qu'elle en a l'air.

WandaVision ©Marvel Studios

Une série truffée de références

Si la série contient son lot d'interrogations sur les futurs évènements à venir, il ne cesse de combler les sériephiles avertis avec ses nombreux clins d'oeil aux sitcoms passées. Ainsi, chaque thème d'ouverture de l'épisode rappelle des séries comiques qui ont marqué le public tels que I Love Lucy, Ma Sorcière bien-aimée ou bien encore The Brady Bunch. En ce qui concerne l'épisode 5, c'est bel et bien La Fête à la Maison qui a été convoquée.

En effet, il faut rappeler que la série qui fut diffusée entre 1987 et 1995 fut l'une des plus populaires de l'époque. La sitcom parvenait à réunir en moyenne 15 millions de téléspectateurs par semaine. Surtout, elle a révélé des acteurs tels que John Stamos et, bien évidemment, les jumelles Mary-Kate et Ashley Olsen (qui interprétaient chacune leur tour le personnage de Michelle Tanner), les grandes soeurs d'Elizabeth Olsen. Rappelons d'ailleurs que sa popularité est telle qu'elle a été à l'origine d'une suite intitulée La Fête à la Maison : 20 ans après, et diffusée sur Netflix entre 2016 et 2020.

L'épisode 5 de WandaVision multiplie les clins d'oeil au show culte. On le voit notamment dans le clip d'ouverture puisque les deux Avengers sont en plein pique-nique familial avec leurs jumeaux, comme ce fut également le cas de la famille Tanner dans le générique de La Fête à la maison. Par ailleurs, les jumeaux de Wanda et Vision pourraient être vus comme un clin d'oeil subtil aux soeurs Olsen.

Wandavision rappelle à Elizabeth Olsen les années Fête à la Maison

On l'oublie peut-être mais Elizabeth Olsen a fait une apparition dans un épisode de La Fête à la Maison. Par conséquent, lorsque la production a décidé que WandaVision serait fidèle au format sitcom (jusqu'à voir son premier épisode être tourné devant un vrai public !), cela lui a rappelé de précieux souvenirs. Ainsi, elle avait déclaré lors d'un entretien avec le magasine Entertainment Weekly :

C’est de la folie. Il y a quelque chose de très méta pour ma propre vie car j’assistais aux tournages de La Fête à la Maison quand j’étais enfant, où mes sœurs travaillaient.

La série a donc eu du flair d'inclure cette référence. On a hâte de voir ce qu'elle compte encore nous produire, dans les prochains épisodes.