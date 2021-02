WandaVision épisode 7 : comment comprendre la scène post-générique ?

L'excellent épisode 7 de "WandaVision" s'est conclu sur une scène post-générique qui tease ce qui nous attend pour les deux prochaines semaines. Comment la comprendre ? Découvrez notre analyse. Si vous n'êtes pas à jour dans votre visionnage, ce qui suit n'est pas pour vous et contient des SPOILERS.

Une scène post-générique après l'épisode 7

Marvel et Disney emploient extrêmement souvent des scènes post-génériques dans leurs longs-métrages. Pour teaser des événements à venir dans les prochains projets liés à l'univers connecté. La recette est reprise cette semaine à la fin de l'épisode 7 de WandaVision. Après que Wanda (Elizabeth Olsen) a découvert le vrai visage d'Agnès (Kathryn Hahn), on revient quelques secondes sur Monica (Teyonah Parris) qui enquête à Westview. Elle a été intriguée par le comportement de cette voisine suspecte et tente d'en découvrir plus en s'approchant de sa maison. Lorsqu'elle ouvre la cave et se rend compte que quelque chose cloche, Vif-Argent (Evan Peters) apparaît dans son dos avec un air menaçant. Le frère de Wanda s'est fait remarquer cette semaine par son absence. Bien qu'évoqué oralement, il ne se montre jamais. Comme s'il avait décidé de fuir sa soeur après les événements de la semaine dernière.

WandaVision @Disney+

Vif-Argent dans le camp des méchants ?

En révélant son vrai visage, Agnès a aussi prouvé qu'elle était derrière plusieurs mystères irrésolus. Y compris le retour à la vie de Vif-Argent. Nous avions noté lors de son apparition sous les traits d'Evan Peters que Wanda n'était probablement pas à l'origine de cette résurrection. Son air franchement étonné en le découvrant devant sa porte était intriguant. Agnès l'a-t-elle fait revenir pour jouer avec les émotions de la Sorcière rouge ? Maintenant que l'on sait qu'elle est Agatha Harkness, on a appris par la même occasion qu'elle ne voulait pas que du bien à Wanda.

Vif-Argent est sous son contrôle et cette nouvelle incarnation du frère mort est sur la bonne voie pour se muer en antagoniste. À en juger par son comportement auprès de Monica, on pense qu'il risque de se retrouver impliqué dans un affrontement. Wanda devra peut-être s'en débarrasser, à moins que Monica, en pleine transformation en Photon, se charge de son cas.

Des révélations précises tomberont la semaine prochaine mais on pense comprendre ce que voulait dire Teyonah Parris quand elle annonçait chez The Hollywood Reporter que la série se terminait sur une note triste. Wanda risque de devoir faire le deuil de son frère une seconde fois...