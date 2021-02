WandaVision épisode 8 : la vraie identité de Wanda révélée

L'avant-dernier épisode de "WandaVision" remonte dans le temps pour nous faire comprendre plus en profondeur le personnage de Wanda. À une semaine du dénouement, l'intrigue n'a pas beaucoup avancé mais il y a tout de même à dire sur l'épisode 8.

WandaVision : à un pas du dénouement

C'est sur la découverte de l'implication d'Agatha Harkness (Kathryn Hahn) dans les événements de Westview, que nous sommes restés la semaine dernière. Wanda (Elizabeth Olsen) comprenait qu'elle n'était pas la seule sorcière dans le coin. Après cette rencontre, les fans se sont empressés d'établir des nouvelles théories ou d'actualiser les anciennes. Des réponses étaient attendues dès l'épisode 8 et tout commence avec un bond dans le passé pour évoquer Agatha. On la découvre à Salem, aux prises avec d'autres sorcières qui s'inquiètent de ses puissants pouvoirs. Une situation de laquelle elle va s'extraire sans trop de mal. Cette introduction annonce ce que sera WandaVision cette semaine : une exploration du passé.

WandaVision ©Marvel Studios

Agatha invite Wanda à s'immerger dans des épisodes marquants de sa vie pour comprendre qui elle est réellement. La première étape nous plonge dans son enfance. La série justifie son utilisation des références au genre de la sitcom en expliquant que la petite fille adorait regarder des épisodes avec sa famille. Une explication assez habile, qui légitime l'utilisation des codes de ces séries dans cette réalité montée de toute pièce par Wanda. On peut ensuite la voir dans une base de recherche d'HYDRA en Sokovie, lorsqu'elle entre en contact avec le sceptre.

Vient ensuite une pause émotion avec une scène en compagnie de Vision (Paul Bettany). Puis Wanda est obligée de revivre le terrible moment où elle a compris qu'elle ne pourrait pas retrouver celui qu'elle aime. Nous pensions qu'elle avait volé le corps de Vision mais la réalité est différente. Si elle s'est effectivement rendue au QG du SWORD, elle est repartie les mains vides et le cœur rempli de rage.

Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) - WandaVision ©Marvel Studios

Qui est la menace de la série ?

Tout ça nous mène à la création de Westview et d'un faux Vision ! L'épisode s'achève sur une confrontation avec Agatha, qui tient en otage les deux enfants de Wanda. Elle l'appelle la Sorcière Rouge, un surnom qui n'avait pas encore été employé dans le MCU. Cet épisode se présente quasiment comme une origin story, qui mène Wanda à devenir celle que l'on attendait. Elle a toujours été un personnage secondaire dans l'univers étendu et elle peut enfin obtenir une place de choix.

L'épisode 8 n'est pas le plus riche en révélations depuis le lancement de WandaVision mais il compense ça par une utilisation assez juste de l'émotion pour développer l'héroïne. Après nous avoir fait croire qu'elle pourrait être la méchante, ses motivations sont plus claires. On sent également une évolution dans sa caractérisation. Elle est désormais considérée officiellement comme une sorcière et non comme une mutante - ce qui annule (pour le moment) les possibles connexions avec les X-Men. Pour son frère Pietro, Agatha confirme qu'il s'agit d'une illusion et que le vrai se trouve ailleurs, bien mort pour de bon.

Qu'attendre du final ?

Cet épisode 8 n'a pas fait évoluer significativement l'intrigue. Le rôle d'Agatha reste encore ambigu : sera-t-elle une méchante ou une alliée de Wanda ? Quelque chose nous dit que cette scène finale est un leurre. Elle menace les enfants pour essayer de faire réagir leur mère et ainsi la remettre sur le droit chemin. N'oublions pas qu'elle est la mentor de la Sorcière Rouge dans les comics et que ce rôle pourrait aussi lui convenir ici. Cependant, la tournure prise par les événements nous fait comprendre que Mephisto ne devrait pas se manifester comme le grand méchant. À moins d'une énorme surprise, celui que tout le monde attendait devra ronger son frein s'il compte débarquer dans le MCU.

Le véritable méchant dans cette affaire risque d'être Hayward (Josh Stamberg) et la transformation amorcée de Monica (Teyonah Parris) en Spectrum sera sûrement déterminante pour aider Wanda. Cette dernière n'est pas du tout apparue cette semaine mais on ne pense pas une seule seconde que la série se passera d'elle pour le final. Quant à Vision, la scène post-générique annonce un virage logique au regard des motivations du SWORD.