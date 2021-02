WandaVision épisode 8 : qui est le Vision de la scène post-générique ?

Pour la seconde semaine consécutive, "WandaVision" nous laisse sur une scène post-générique. Celle de l'épisode 8 annonce ce qui devrait être la menace du final de la série. Ce qui suit va contenir des spoilers, il est absolument recommandé d'avoir vu la scène avant de lire l'article.

WandaVision : tout devient plus clair à l'approche du final

Avant-dernière semaine de WandaVision et tout a été posé pour annoncer le grand final qui interviendra le 5 mars sur Disney+. Depuis son commencement, la série suit Wanda (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) dans une sorte de réalité alternative où ils sont les héros d'une sitcom. Mais le quotidien du couple a été chamboulé quand ce petit cocon s'est effrité. Les événements se passent après ceux d'Avengers : Endgame et, malgré sa mort, Vision est de la partie.

Comment est-ce possible ? L'un des précédents épisodes nous a mené sur une fausse piste en nous faisant croire que Wanda avait volé le corps démembré de son compagnon. Or, cette semaine, nous avons eu la preuve qu'elle s'est bien rendue dans les locaux du SWORD mais qu'elle n'a pas emporté le corps. Hormis sur la table d'opération, Vision n'a pas été impliqué dans cet épisode 8. Jusqu'à la scène post-générique, où il apparaît différent de d'habitude.

Qui est ce nouveau Vision blanc ?

Lors d'un épisode précédent, Darcy (Kat Dennings) avouait à Jimmy (Randall Park) et Monica (Teyonah Parris) qu'elle avait découvert l'existence d'un projet secret nommé Cataract. Tyler Hayward (Josh Stamberg) comptait utiliser les débris du corps de Vision pour fabriquer une arme. C'est pourquoi il ne voulait pas que Wanda reparte avec la dépouille. On l'a compris, le SWORD de la série est différent de celui des comics. L'organisme n'est plus dédié aux mondes extraterrestres mais aux armes. Ce qu'est justement Vision. Hayward le résume d'ailleurs à du vibranium qui vaut "trois milliards de dollars". Son intention est de concevoir une machine de guerre et il vient de toucher au but, comme le prouve cette nouvelle scène post-générique.

WandaVision ©Marvel Studios

Le public fait donc la connaissance d'un Vision tout blanc. Il s'éveille et, lorsqu'il ouvre les yeux, paraît plus menaçant que celui que l'on connaît. Les scénaristes se sont clairement inspirés du concept de Vision Quest, le comic-book inventé par John Byrne. Il est question à l'intérieur d'un Vision considéré comme une menace et capturé. Après avoir été détruit une première fois, il est finalement reconstruit pour devenir une arme vivante. Devenu totalement incapable de ressentir la moindre émotion, il n'était plus du tout tel que Wanda l'a aimé. Un tournant majeur dans leur relation, qui éteint leur amour.

Vision (Paul Bettany) - WandaVision ©Marvel Studios

Qu'annonce cette scène pour la fin ?

Cette scène post-générique tend à nous préparer à ce même dénouement. On sent dans le regard de ce Vision new look qu'il n'a plus la petite flamme d'humanité qu'on adore chez lui. À la place, c'est un robot caractérisé par la froideur qui le remplace. Le SWORD l'a probablement conçu pour qu'il attaque Wanda. La théorie la plus probable pour la fin est une confrontation entre les deux personnages. Wanda pourrait être obligée de le détruire si elle veut s'en sortir. Ce qui donnerait lieu à une seconde scène de mort.

À moins qu'il ne s'en sorte. Mais même dans ce cas le couple ne sera plus envisageable. Dans Vision Quest, le Vision blanc n'est pas détruit mais il serait fort étonnant que le MCU exploite sur la longueur ce personnage sans personnalité. La thèse d'une destruction lors du final de WandaVision est ce qui nous semble le plus envisageable et émouvant. À voir, en parallèle, ce qu'il adviendra de l'autre Vision. Celui de Westview est, de ce que l'on a compris, une simple et pure création de Wanda. Lorsqu'il a tenté de rejoindre le vrai monde, nous avons vu qu'il se désintégrait. La Sorcière Rouge et le public doivent se préparer à un futur sans lui.