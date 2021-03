WandaVision épisode 9 : on fait le bilan après le final de la série

"WandaVision" aura fait office d'événement pendant des semaines sur Disney+. Maintenant que la série vient de prendre fin avec l'épisode 9, il est l'heure de faire le bilan et de constater, au bout du compte, que de nombreuses théories ne se sont pas confirmées.

WandaVision : un final à la hauteur ?

Agatha Harkness qui en voulait à Wanda, White Vision lancé par le SWORD, les enfants des héros en danger et Monica capturée par Vif-Argent. Tous ces éléments ont été posés juste avant le dernier épisode de WandaVision. Dans la tête des fans, il y avait matière pour offrir un dénouement spectaculaire. Nous n'avons pas forcément eu tout ce que l'on souhaitait mais il serait malvenu de faire la fine bouche devant cette conclusion. Tout a été assez bien mené précédemment pour que cet aboutissement fasse son effet. À défaut d'avoir eu un énorme caméo ou un événement surprenant pour la suite du MCU, la série a su merveilleusement développer Wanda.

Outre la dose conventionnelle d'action attendue dans les productions Marvel, on a surtout pu assister à la fin d'une touchante histoire. Wanda a complété sa transformation en Sorcière Rouge mais le retour inévitable à la réalité s'accompagne de déchirants adieux. Aux enfants, d'abord, lors d'une jolie scène permettant de déconstruire la cellule familiale avec une certaine pudeur. Puis vient le tour de Vision, qui ne peut pas continuer d'exister. Leur dernier échange est lui aussi réussi et se pose comme l'un des moments les plus émouvants de l'univers étendu.

La Sorcière Rouge (Elizabeth Olsen) - WandaVision ©Disney+/Marvel

WandaVision aura été un projet Marvel qui n'a pas forcément beaucoup fait progresser l'ensemble du MCU. En revanche, l'explosion de Wanda a été rondement menée. Avant ça, elle était considérée comme secondaire, derrière les stars principales. Elle a trouvé dans le programme une consistance plus intéressante, avec des drames personnels et une évolution de ses pouvoirs. Les quelques ajouts ou bonus (le faux Vif-Argent, la métamorphose de Monica, White Vision) auront été sympathiques pour stimuler l'audience mais, au bout du compte, on retiendra principalement le parcours personnel de Wanda. Pour cette raison plus que toutes les autres, on peut parler de réussite.

Des théories qui tombent à l'eau

Avant et pendant la diffusion, les théories se sont enchaînées à une vitesse folle. Le public ainsi que les médias se sont livrés au petit jeu des prévisions pour essayer d'anticiper ce que WandaVision pourrait proposer. Il y a eu quelques confirmations et aussi des gros ratés. Si la réelle identité d'Agnès, l'apparition de Vif-Argent et l'inspiration des comics House of M ont été des bons pronostics, certaines attentes étaient à côté de la plaque.

À commencer par ce caméo majeur que tout le monde attendait. Le casting avait teasé une apparition surprise mais aucun héros du MCU n'est venu mettre son grain de sel. Même pas Dr Strange, que l'on a attendu jusqu'au bout du bout du dernier épisode. Nous savons que la Sorcière Rouge sera impliquée dans sa prochaine aventure sur grand écran. D'où l'espoir d'une rencontre sur le petit écran. WandaVision n'a pas voulu répondre favorablement à cette attente et n'a simplement pas convoqué d'invité spécial, hormis White Vision. Une seconde incarnation de Vision d'ailleurs décevante, qui change de ce qu'on a eu dans les comics Vision Quest et qui se retrouve en totale liberté pour le moment.

WandaVision ©Disney+/Marvel

La seconde énorme théorie qui ne s'est pas concrétisée est l'implication du méchant Mephisto. Il y a eu à plusieurs occasions des bonnes raisons de croire qu'il avait à voir avec les événements de Westview. Pour, au final, rien du tout. Nous n'avons pas non plus eu d'utilisation du multivers, l'un des principaux enjeux de la suite du MCU. Du moins, presque. Car la seconde scène post-générique vient sûrement de teaser que Wanda va s'aventurer dans les méandres des réalités parallèles pour combler sa tristesse.