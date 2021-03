WandaVision épisode 9 : qu'annoncent les deux scènes post-générique ?

Après un final qui a alterné entre action et émotion, "WandaVision" nous quitte avec deux scènes post-générique. Qu'annoncent-elles pour la suite ? C'est ce que nous allons voir ici et, bien évidemment, il est conseillé d'avoir vu la série car ce qui suit contient des spoilers.

Clap de fin pour WandaVision

Ces dernières semaines, nous avions pris l'habitude de rester après le générique de fin de WandaVision pour attendre une scène additionnelle. Pour le grand final, nous avons été encore plus récompensés avec deux pour le prix d'une. Elles annoncent chacune, à leur manière, ce qu'il va se passer dans la suite du Marvel Cinematic Universe pour Wanda et également pour Monica (Teyonah Parris). La série a avant tout fait émerger une nouvelle face de l'héroïne incarnée par Elizabeth Olsen, à défaut d'être une avancée majeure dans le cadre du MCU. Pour un lancement de phase 4, nous pouvions attendre plus de révélations mais ça ne fait pas pour autant de WandaVision une déception. Avec les deux scènes post-générique, nous sommes prévenus que les choses sérieuses ne vont pas tarder à commencer.

Monica invitée à entrer dans la cour des grands

Après que tout soit rentré en ordre à Westview avec le départ de Wanda, Monica peut retrouver Jimmy. Les autorités vont enquêter sur place pour collecter des informations après tout ce qu'il vient de se passer. Les retrouvailles sont écourtées quand une agent demande à Monica de la suivre dans le cinéma pour rencontrer quelqu'un. Une fois dans la salle, personne n'est là. C'est là que la femme laisse apparaître son réel visage, celui d'une Skull. Elle explique alors qu'un vieil ami de sa mère aimerait lui parler. Sans donner de nom, le fait qu'elle indique le ciel avec son doigt nous fait immédiatement penser qu'elle parle de Nick Fury.

Monica Rambeau (Teyonah Parris) - WandaVision ©Disney+/Marvel

Souvenez-vous, l'ancien boss du SHIELD a été vu pour la dernière fois à bord du vaisseau Skrull dans une scène post-générique de Spider-Man : Far From Home. Il travaille désormais avec eux et aimerait sûrement pouvoir compter sur les nouveaux pouvoirs de Monica. Elle est désormais une super-héroïne à son tour. L'épisode final a permis de voir de quoi elle était capable. La reverra-t-on avant Captain Marvel 2 ? Rien n'est moins sûr mais n'excluons pas qu'elle puisse s'illustrer encore sur le petit écran. La série Secret Invasion, dans laquelle Nick Fury sera au centre, apparaît comme une aventure propice pour utiliser Spectrum.

Wanda sur le point d'explorer le multivers ?

La seconde scène post-générique nous fait passer quelques secondes de plus en compagnie de Wanda. La Sorcière Rouge s'est éloignée de la civilisation et habite dans une petite maison au milieu de nulle part. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, elle s'est dédoublée et exploite son temps libre à fouiller dans le Darkhold, un livre qui contient de nombreuses connaissances en rapport avec la magie. D'après nous, Wanda se plonge dedans avec un objectif précis : retrouver ses enfants. Lorsqu'elle entend leur voix, on comprend qu'elle a retrouvé leur trace et qu'un petit voyage dans le multivers s'impose. Cette scène annonce ce qu'il va advenir de la Sorcière Rouge dans la suite du MCU. Elle devrait naviguer entre les différentes dimensions pour ramener auprès d'elle ses progénitures.

La Sorcière Rouge (Elizabeth Olsen) - WandaVision ©Disney+/Marvel

La série n'a pas abordé la question du multivers dans sa narration et il fallait attendre cette scène post-générique pour que quelque chose en rapport avec ce concept soit évoqué. Qu'attendre pour la suite, après ça ? On a aucun mal à penser qu'une apparition de Wanda dans Spider-Man : No Way Home aurait du sens. L'Homme-Araignée sera lui aussi plongé dans le multivers et il pourrait croiser sa consœur dans une autre réalité. Nous pouvons, aussi, déjà affirmer que Wanda a un rôle dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Un titre assez évocateur qui va se faire croiser deux sorciers aux pouvoirs très puissants. Pour un affrontement ou une alliance ? Cela reste à voir... Nous ne sommes pas à l'abri d'avoir une Wanda qui soit responsable de nouveaux dégâts.