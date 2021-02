WandaVision : et si Monica Rambeau obtenait ses pouvoirs pendant la série ?

L'épisode 4 de « WandaVision » en dévoile davantage sur le personnage de Monica Rambeau. La protagoniste incarnée par Teyonah Parris est vouée à devenir une super-héroïne dans les comics Marvel. Et si la série « WandaVision » lui permettait d'obtenir ses pouvoirs ?

Qui est vraiment Monica Rambeau ?

Le dernier épisode en date de WandaVision permet d'en apprendre davantage sur le personnage. Un chapitre 4 qui débute sur une séquence impressionnante et qui révèle que Monica est morte pendant le Snap de Thanos dans Avengers : Infinity War. De retour grâce à l'action des Avengers, l'héroïne reprend son poste au S.W.O.R.D et est chargée d'enquêter sur Wanda.

Dans les comics, Monica Rambeau n'est pas une simple humaine. Créée en 1982 par Roger Stern et John Romita Jr, elle est connue sous différentes identités. Avant Carole Danvers, elle a pris le pseudonyme de Captain Marvel. Par la suite, elle a également utilisé les noms de code Photon et Pulsar. Depuis 2013, elle se fait appeler Spectrum. À l'origine, Monica Rambeau est garde-côtes à la Nouvelle-Orléans. Alors qu'elle essaie de récupérer un prototype d'une arme destructrice, elle est bombardée d'énergie, ce qui lui offre des pouvoirs sans limite. Elle est capable de se transformer en tout type d'énergie. Monica devient alors la deuxième Captain Marvel de l'histoire des comics, après le décès de Captain Mar-Vell, le tout premier super-héros a porter ce nom.

Spectrum ©Marvel Comics

Elle peut devenir intangible, parfois même invisible. Monica Rambeau peut voler, et atteindre la vitesse de la lumière sous sa forme lumineuse. Elle peut voyager dans le vide de l'espace et projeter des rafales d'énergie. Enfin, elle peut absorber et manipuler tout type d'énergie. Ses capacités font d'elle une héroïne extrêmement puissante dans l'univers Marvel Comics.

Monica Rambeau va-t-elle obtenir ses pouvoirs dans WandaVision ?

Mais à l'heure actuelle, Monica Rambeau est une simple agent du S.W.O.R.D. Son histoire a donc été modifiée par rapport à celle des comics. Et les fans attendent qu'elle manifeste ses pouvoirs. Rien ne certifie à 100% qu'elle ne les possède pas déjà, mais visiblement, elle semble être actuellement une humaine lambda. La série WandaVision pourrait donc servir de tremplin au personnage, et lui permettre d'obtenir ses capacités super-héroïques.

Dans les comics, ses pouvoirs reposent sur les énergies. Des capacités qui sont également maîtrisées par La Sorcière Rouge. Après tout, Westview, cette ville fictive, est entourée par un puissant champ d'énergie. Les super-héros n'ont pas de secret pour Monica, qui a rencontré Captain Marvel et les Skrulls dans les années 1980. Si on suppose que Monica est encore une humaine normale, Jac Schaeffer pourrait lui permettre de devenir une justicière.

Monica Rambeau (Teyonah Parris) - WandaVision ©Marvel Studios/Disney +

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) à l'habitude de s'inspirer des histoires des comics, sans pour autant les copier/coller. Dans cet esprit, la source d'énergie qui pourrait donner ses pouvoirs à Monica pourrait venir de La Sorcière Rouge. Entre son introduction à Westview, et la manière dont Wanda l'expulse du dôme, Monica est entrée en contact à deux reprises avec une énergie inconnue. De même, Westview émet visiblement de fortes quantités de CMBR (rayonnements cosmiques). Ces derniers pourraient totalement être à l'origine des pouvoirs de Monica dans le MCU. Il est même possible que sa transformation en Spectrum ait déjà débutée, puisqu'elle a été exposée plus que quiconque à ces radiations. Un aller-retour qui pourrait être à l'origine de ses pouvoirs.

Jac Schaeffer va certainement apporter des éléments de réponse dans les prochains épisodes. En tout cas, si Monica Rambeau obtient ses pouvoirs dans WandaVision, elle devrait logiquement réapparaître dans le futur du MCU sous la forme de Spectrum. Que ce soit dans Captain Marvel 2 ou dans un tout autre film de la firme.