WandaVision : la série est-elle une adaptation du comics House of M ?

Attendue pour le 15 janvier prochain sur Disney +, la série « WandaVision » ne cesse de dévoiler de nouvelles images. Et toutes ces bandes-annonces laissent penser que le show s'inspirera de l'excellent comics « House of M ».

WandaVision : la série se précise

A l'occasion du Disney Investor Day, Marvel Studios a dévoilé des images inédites de WandaVision. La série de Jac Schaeffer est attendue le 15 janvier prochain sur Disney +. Ce sera l'opportunité de revoir Elizabeth Olsen et Paul Bettany dans leurs rôles respectifs de La Sorcière Rouge et de Vision. Les deux personnages seront les héros de leur propre aventure à travers laquelle Wanda va créer toute une réalité alternative dans laquelle Vision n'est pas mort des mains de Thanos. Trop touchée par son décès, elle ne peut se résigner à perdre l'amour de sa vie et emploie ses pouvoirs titanesques pour le ramener à la vie.

WandaVision ©Marvel Studios

Les dernières images promettent un divertissement impressionnant. Une série étonnante et inédite qui risque de jouer avec les sens des spectateurs à travers les époques, les dimensions et les rêves. En s'inspirant parfois de l'excellente série Legion, la première série du Marvel Cinematic Universe (MCU) devrait réserver son lot de surprises.

C'est quoi House of M ?

Ça n'a jamais réellement été confirmé, mais il semblerait que la série WandaVision devrait fortement s'inspirer de l'excellent comics House of M. Sortie en 2005, cette aventure se concentre sur les pouvoirs incommensurables de La Sorcière Rouge, capable de remodeler la réalité à volonté. Écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par Olivier Coipel, ce comics est devenu une énorme référence dans l'univers Marvel. Un crossover impactant qui a laissé des répercussions importantes sur le reste de l'univers.

House of M ©Marvel Comics

Dans ce scénario extrêmement novateur, La Sorcière Rouge souffre de dépression suite au décès de ses enfants. Alors qu'elle est dans un état psychologique très fragile, elle se laisse influencer par Dr Fatalis et détruit les Avengers en tentant de ramener ses défunts enfants. Dans House of M, sa réalité alternative remplace carrément la continuité classique, sans que les autres protagonistes ne s'en rendent compte. Certains personnages ont simplement disparu, les mutants dominent le monde, et personne n'arrive à se rappeler du passé. La Sorcière Rouge crée une réalité parfaite, dominée par un bonheur superficiel, et un profond déni. Toutefois, Wolverine finit par sortir de sa torpeur et se souvient de la réalité précédente. Il monte une équipe de super-héros composée de Cyclope, Daredevil, Spider-Man et Œil de Faucon pour tenter de raisonner La Sorcière Rouge.

Une adaptation de House of M ?

Beaucoup d'éléments des bandes-annonces laissent présager un scénario qui devrait suivre certains éléments de House of M. Wanda semble avoir créé une réalité alternative totale, à travers laquelle elle ramène à la vie Vision. Aucun personnage (y compris elle) n'a conscience de vivre à travers un monde illusoire. Il y a même un moment précis dans la dernière bande-annonce qui laisse présager une relecture de House of M. Monica Rambeau, interprétée par Teyonah Parris, apparaît chez Wanda et Vision. Alors que cela semble être une simple visite amicale, Wanda n'a aucune idée de l'identité de cette personne. Elle lui demande alors : « Qui êtes-vous ? ». Le sourire parfait de Monica s'efface et celle-ci répond : « Je ne sais pas ». Une référence claire aux événements de House of M.

WandaVision ©Marvel Studios

Ce n'est pas le seul lien avec le comics. Ici aussi quelqu'un essaye de détruire la réalité de La Sorcière Rouge pour la ramener dans le monde réel. Quelqu'un essaye de lui prendre sa maison, comme dans le comics. Et puis, le choix de musique, Daydream Believer, est quand même très significatif. Ainsi, si WandaVision utilise réellement les événements de House of M, la série pourrait avoir des effets permanents sur le MCU, et ainsi lancer officiellement les multivers. Un choix scénaristique qui entraînera donc des conséquences dans Loki, Doctor Strange et le multivers de la Folie et Spider-Man 3 qui devraient également être liés à ces multivers. En tout cas, cette phase 4 s'annonce passionnante.