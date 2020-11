WandaVision : la série Marvel a une date de diffusion sur Disney+

La fin d'année approche et on avait toujours pas de date de lancement pour la série "WandaVision" sur Disney+. Nous espérions y avoir droit pour les fêtes de Noël. La date que l'on attendait vient de tomber et elle risque de décevoir car elle est prévue pour 2021.

WandaVision : la première série Marvel se fait attendre

WandaVision ne sera pas un objet Marvel basique. La série va s'emparer des codes de la sitcom et de la comédie pour une partie de son déroulé. On découvrira Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) dans une petite banlieue pavillonnaire, loin des problèmes de l'arc Endgame. Ils vont cependant se rendre compte que leur existence n'est pas normale et qu'ils pourraient être dans une sorte de réalité alternative.

Le reste de l'intrigue va rejoindre ce qu'on connaît déjà dans le MCU (Marvel Cinematic Universe) et cochera les habituelles cases. Le scénario va introduire des motifs et enjeux qui seront ensuite essentiels dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On sait déjà que Elizabeth Olsen sera aux côtés de Benedict Cumberbatch dans le film et, inversement, ce dernier a des chances de se signaler dans la série.

WandaVision n'était pas pensée pour être la première série Marvel à arriver sur Disney+. Cette place était réservée à Faucon et le Soldat de l'Hiver. Mais la crise de la COVID-19 et d'autres problèmes ont fait traîner en longueur les prises de vues. Laissant la place libre pour que le retour du couple de super-héros sauve l'année 2020. Car oui, à cause de cette même crise, aucun film Marvel ne sortira cette année. Une première depuis le lancement du MCU !

Une arrivée en 2021

Les rumeurs annonçaient que WandaVision serait disponible sur la plateforme à la fin du mois de décembre. La date de sortie officielle vient de tomber dans un petit teaser : le 15 janvier 2021, partout dans le monde.

Aucune projet du Marvel Cinematic Universe ne sortira donc cette année. On aurait pu penser que Disney tenterait de prendre le créneau de Noël pour lancer sa série. Sachant que The Mandalorian se terminera au milieu du mois de décembre, il était possible d'enchaîner directement avec une autre marque très populaire.

Mais c'est la symbolique qui est forte, pour définitivement prouver que 2020 aura été d'une grande pauvreté. Un lancement en 2021 peut aussi être pris comme un motif d'espoir et se dire que l'on démarrera cette année suivante sur une bonne note, comme un point de départ une riche actualité cinématographique et sérielle.