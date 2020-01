WandaVision : la série Marvel arrivera plus tôt que prévu

Vous avez aimé ? Partagez :

Disney+ a débuté de fort belle manière en débarquant sur le marché avec un gros morceau : « The Mandalorian ». Le public attend maintenant que l’univers Marvel soit exploité. « WandaVision » sera l’un des premiers programmes à sortir et il devrait même débarquer plus tôt que prévu !

Quand on peut se reposer sur des marques comme Star Wars et Marvel afin de produire du contenu inédit, c’est déjà l’assurance d’attirer du monde sur son service. À titre de comparaison, Apple a eu plus de mal que Disney pour se faire une place, alors que les deux plateformes ont été lancées sensiblement au même moment. The Mandalorian était un bon produit d’appel pour ouvrir les hostilités du côté de la firme de Mickey. On attend maintenant, en cette année 2020, que le MCU s’enrichisse de nouvelles pièces avec des séries. Le Faucon et le Soldat de l’Hiver sera normalement la première à débarquer durant le printemps prochain. On va enfin avoir un aperçu de ce que le petit écran peut apporter à l’univers étendu. Jusqu’ici, il ne devait y avoir qu’une seule série estampillée Marvel en 2020. C’était sans compter sur une annonce de Disney, qui promet que WandaVision arrivera également dans les prochains mois.

WandaVision en 2020, mais sans date

Aucune date précise n’est donnée mais cela veut dire que la série est avancée par rapport à ce qu’on attendait auparavant. Nous pensions qu’elle ne sortirait qu’en début d’année 2021. Un timing parfait sur le papier puisqu’elle devait être connectée au film Doctor Strange in the Multiverse of Madness prévu le 5 mai 2021 dans les salles françaises. Au rythme d’un épisode par semaine, cela permettait de tranquillement nous acheminer vers sa sortie sur grand écran. Il n’en sera donc rien.

WandaVision est actuellement en plein tournage. Elizabeth Olsen et Paul Bettany reprennent leur rôle respectif dans un show qui promet d’allier le grand spectacle habituel de Marvel avec des passages qui évoqueront le genre si particulier de la sitcom. Une petite prise de risques assez alléchante pour suivre des personnages qui ouvrent plusieurs possibilités grâce à leurs pouvoirs. Par rapport au Faucon et le Soldat de l’Hiver qui se présente comme un programme très orienté vers l’action, sans de grands atouts, WandaVision donne le sentiment de disposer de plus de relief. On saura prochainement si c’est effectivement le cas.