WandaVision : la série Marvel s'offre une référence à "The Brady Bunch"

Alors que "WandaVision" débarquera sur nos écrans d'ici le vendredi 15 janvier sur Disney+, quelques informations intéressantes ont été dévoilées sur les connexions qu'établira la série avec des sitcoms des années 60, avec notamment une belle référence à "The Brady Bunch".

Une série pas comme les autres

WandaVision, avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany, est la prochaine production signée Marvel Studios à sortir sur la plateforme Disney+. De plus, la série est le premier programme de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe (MCU), incluant notamment la notion du multivers.

Plusieurs trailers sont sortis, laissant présager une série qui allie légèreté dans un premier temps et angoisse dans un second. L'histoire nous plongera à travers différentes tranches de vie des deux personnages, notamment une époque trop peu abordée jusqu'à présent dans cet univers étendu : les années 60/70.

Pour explorer cette temporalité, Jacqueline Schaeffer, créatrice de la série, a trouvé son inspiration dans des sitcoms américaines. Cette idée avait déjà été évoquée par Kevin Feige, président de Marvel Studios, lors d'une entrevue pour Empire. Il y parlait en effet de The Dick Van Dyke Show, ou encore Ma Sorcière bien-aimée, comme étant des inspirations pour le programme.

Wandavision ©Disney+ Originals/Marvel Studios

Une influence très axée années 60/70

Cette fois-ci, c'est Screenrant qui rapporte qu'Elizabeth Olsen a déclaré à TV Guide que WandaVision recréerait le générique mythique de la sitcom The Brady Bunch, avec Maureen McCormick. Les personnages y sont encadrés dans des carrés noirs, tout en étant sur le même écran. Malgré ces délimitations, les personnages arrivent tout de même à se voir.

Ainsi, l'image se partage en plusieurs parties. Est-ce une introduction en clin d'oeil pour l'arrivée du multivers, créé par cette mise en place de l'écran divisé comme si chacun des carrés représentait une réalité différente ?

The Brady Bunch ©ABC

Rappelons que la création du multivers dans le MCU sera le point central de cette quatrième phase. Cet arc pourrait être introduit dès WandaVision, exploité dans le futur film des aventures de Spider-Man avec Tom Holland et clôturé avec le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Premiers éléments de réponse le vendredi 15 janvier sur Disney+.