WandaVision : la série sera bien liée à Spider-Man 3 et Doctor Strange 2

Le showrunner de « WandaVision », Matt Shakman, confirme à son tour que le show sera étroitement lié aux films « Spider-Man 3 » et « Doctor Strange et le Multivers de la Folie ». Pendant la production de la série était d'ailleurs en étroite collaboration avec Jon Watts et Sam Raimi.

Le multivers se précise

Plus que quelques jours avant de découvrir la série Marvel WandaVision. Dirigée par Matt Shakman, les deux premiers épisodes du show seront disponibles dès le vendredi 15 janvier 2021 sur Disney+. L'occasion de revoir Paul Bettany et Elizabeth Olsen dans la peau de Vision et de La Sorcière Rouge.

Les deux personnages ont entamé une romance dans Captain America : Civil War. Mais dans Avengers : Infinity War, Vision trouve la mort des mains du puissant Thanos. Une disparition qui a fortement affecté Wanda Maximoff. Cette dernière, qui possède des pouvoirs pratiquement sans limites, va se servir de sa puissance pour ramener son bien aimé à la vie. C'est globalement le pitch de départ de WandaVision.

WandaVision ©Marvel Studios

Les lecteurs des comics le savent déjà. Cette utilisation de ses pouvoirs va entraîner des conséquences sans précédent dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Librement inspirée du comics House of M, la série va mettre en scène toute une réalité alternative créée par la sorcière. Ce monde irrégulier va attirer l'attention du puissant Dr Strange à l'issue de son propre film, et devrait avoir des répercussions impressionnantes sur Spider-Man 3. En gros, les trois projets sont étroitement liés, et aujourd'hui, Matt Shakman en donne la confirmation.

Les trois programmes sont liés

Le mois dernier, lors du Disney Investor Day, Kevin Feige a confirmé que WandaVision, Doctor Strange et le multivers de la folie et Spider-Man 3 seraient indubitablement liés. Mais personne ne sait encore jusqu'à quel point. Bien évidemment, le multivers devrait être la thématique commune à ces trois œuvres. Lors d'une récente interview avec ComicBook.com, le showrunner de WandaVision, Matt Shakman, a révélé qu'il est resté en contact avec Jon Watts et Sam Raimi pendant toute la durée du développement de sa série :

Il y a une conversation entre les cinéastes, ce que je trouve formidable. Je veux dire, nous faisons tous partie de cet univers interconnecté. J'admire tous ceux qui ont déjà travaillé dans Marvel et qui y travaillent en ce moment. Maintenant, ce ne sont plus seulement des films. Il y a aussi toutes les séries interconnectées.

Captain America : Civil War ©Marvel Studios

Le but, évidemment, est de garder une logique entre les trois programmes. De conserver des connexions claires et précises, véritable bases de fonctionnement de tout le MCU. De s'assurer que les trois projets s'associent convenablement :

Même s'il ne s'agit pas d'un chevauchement formel, nous travaillons côte à côte. Et tout cela est très excitant. C'est un endroit incroyable. Mais oui, nous avons certainement tous eu des conversations sur le travail que nous faisons. Parce que vous savez, c'est une course de relais, tout ça. Et donc vous passez le relais d'un groupe de cinéastes à un autre et vous voulez vous assurer que le transfert est bien fait.

Comment va s'articuler le multivers Marvel ?

Ce n'est pas une information très surprenante, mais c'est une preuve supplémentaire de l'impact que va avoir WandaVision sur la suite du MCU. Histoire de dire qu'il ne s'agit pas d'une série lambda, et que celle-ci est primordiale pour la bonne compréhension de la suite des aventures Marvel au cinéma.

En effet, logiquement, les conséquences de WandaVision devraient déterminer les intrigues de Spider-Man 3 et de Doctor Strange 2. Le film sur Peter Parker est attendu pour décembre 2021, et devrait visiblement ramener les anciens Spider-Men sur le devant de la scène, accompagnés de nombreux personnages comme Electro et Dr Octopus (toujours incarnés respectivement par Jamie Foxx et Alfred Molina).

Dr Strange (Benedict Cumberbatch) - Doctor Strange ©Marvel Studios

Par la suite, Doctor Strange et le Multivers de la folie, attendu pour 2022, sera sûrement chargé de régler ce problème de multivers. Elizabeth Olsen est d'ailleurs confirmée dans le film, où elle reprendra le rôle de La Sorcière Rouge. Elle, et Dr Strange, vont sans doute devoir réparer les erreurs créées par Wanda dans la série de Matt Shakman. Le Sorcier Suprême, chargé de défendre notre réalité, va certainement user de ses pouvoirs mystiques pour refermer les brèches ouvertes par Wanda Maximoff. Un sacré programme, véritable fantasme de lecteurs de comics, qui commence à prendre vie sous nos yeux !