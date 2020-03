Wandavision: le tournage de la saison 1 de la série Marvel est terminé

Vous avez aimé ? Partagez :

Le tournage de la première saison de « Wandavision » (on ne sait pas encore si plusieurs saisons sont déjà prévues pour la série) vient de s’achever. Il s’agira de l’une des premières séries de l’univers Marvel à être disponible sur la plateforme Disney+.

Le tournage de Wandavision vient de s’achever. Portée par Elizabeth Olsen et Paul Bettany, qui reprendront leur rôle de Wanda Maximoff, aka Scarlet Witch, et de Vision, la série présentera une histoire différente de celles habituellement racontées dans le MCU. Elle penchera en effet vers la sitcom, tout en proposant une intrigue digne des films Marvel.

En revanche, on ne connait pour l’instant rien de cette intrigue. Tout ce que l’on sait est qu’elle sera liée au deuxième film centré sur Doctor Strange, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dans lequel Elizabeth Olsen incarnera de nouveau Scarlet Witch face au héros interprété par Benedict Cumberbatch. Contrairement aux précédentes séries Marvel comme Les Agents du Shield, les intrigues des nouveaux shows disponibles sur Disney+ seront véritablement liées à celles des futurs films du MCU.

Beaucoup de points d’interrogations sur l’histoire de Wandavision

Les premières images, dévoilées sous forme de court teaser, promettent une histoire un peu bizarre, sur fond de parodies de plusieurs sitcoms iconiques. On y découvre les deux principaux protagonistes déguisés en plusieurs personnages différents. On peut se montrer curieux quant à la façon dont tout cela servira l’histoire de la série.

Il faudra donc attendre les prochaines images pour en savoir un peu plus sur Wandavision. On devra aussi patienter jusqu’à sa sortie pour savoir comment le héros incarné par Paul Bettany sera de retour, étant donné sa mort à la fin d’Avengers : Infinity War.

Du côté du casting, outre le retour d’Olsen et de Bettany, Kat Dennings, vue pour la dernière fois dans le MCU dans Thor : Le Monde des Ténèbres, reprendra son rôle de Darcy Lewis. Quant à Randall Park, il retrouvera le costume de l’agent Jimmy Woo, vu dans Ant-Man et sa suite, Ant-Man et la Guêpe. On est donc curieux de savoir comment ces personnages qui n’ont apparemment rien à voir avec Scarlet Witch et Vision seront intégrés à l’histoire.

Du côté des nouveaux visages de Wandavision, Teyonah Parris, vue dans Dear White People, se glissera dans la peau de Monica Rambeau, une nouvelle super-héroïne introduite dans les comics. Kathryn Hahn rejoindra aussi le MCU, mais son rôle est pour le moment toujours tenu secret.

Jac Schaeffer, qui a co-écrit Captain Marvel et Black Widow, qui sortira le 29 avril prochain, est derrière la série. Celle-ci est attendue en décembre prochain sur Disney+.