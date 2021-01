WandaVision : les coulisses de la série ont peut-être annoncé l'arrivée de Dr Strange

Marvel Studios a dévoilé une vidéo des coulisses du tournage de la série "WandaVision". Dans cette dernières se sont glissés quelques références à l'univers Marvel permettant de teaser la suite du show. Parmi celles-ci, peut-être que l'apparition du Dr Strange a d'ores et déjà été annoncée.

WandaVision : les coulisses de la série

Vendredi 15 janvier 2021, Disney+ a dévoilé les deux premiers épisodes de WandaVision. La série marque le retour du Marvel Cinematic Universe (MCU) après un an et demi d'absence. Une pause qui dure depuis Spider-Man : Far From Home et demeure le plus long arrêt de l'histoire du MCU. Mais WandaVision a débuté, et avec elle, la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Dirigée par Jac Schaeffer, la série ramène Elizabeth Olsen et Paul Bettany dans la peau de La Sorcière Rouge et de Vision.

WandaVision ©Marvel Studios

Un show inédit et particulier dont les deux premiers épisodes rendent hommage aux sitcoms des années 1960. Pour accompagner la sortie de WandaVision, Marvel Studios a dévoilé une vidéo des coulisses du tournage. Celle-ci présente notamment des interventions de Kevin Feige, de Jac Schaeffer, d'Elizabeth Olsen ou encore de Paul Bettany pour présenter le making-of de ce projet inédit. L'occasion de découvrir comment Jac Schaeffer a mis en scène la série, et notamment les deux premiers épisodes sous forme de sitcom avec un véritable public.

Bientôt l'apparition de Wonder Man ?

Mais au-delà de montrer l'envers du décors de WandaVision, cette vidéo des coulisses laisse quelques indices quant à la suite de l'intrigue. Déjà, lorsque Jac Schaeffer s'adresse à la caméra, un personnage bien connu des lecteurs de comics apparaît au second plan. En effet, à gauche du cadre, un poster de Wonder Man trône derrière la showrunner. Un choix de décor qui n'est pas anodin, puisque ce justicier a un lien étroit avec Vision. Ce dernier a été créé à partir de l'esprit de Wonder Man, un puissant protagoniste de l'univers Marvel. Sa présence dans le cadre n'est certainement pas sans but. Est-ce là une manière de teaser son introduction dans la série Marvel ?

Jac Schaeffer - WandaVision ©Marvel Studios/Disney +

Ce serait un bon moyen d'introduire Simon Williams dans le MCU. Ce héros méconnu du grand public est un personnage à la puissance démesurée créé en 1964 par Jack Kirby et Don Heck. D'abord présenté comme un ennemi de Tony Stark, le protagoniste rejoint par la suite les rangs des Avengers. Simon Williams a acquis ses pouvoirs surhumains grâce aux traitements chimiques et radiologiques à l'énergie ionique du Baron Zemo. Cela lui conféra une force, une vitesse, une endurance, une durabilité, une agilité et des réflexes surhumains. Wonder Man est l'un des vengeurs les plus puissants, capable de rivaliser avec Thor lui-même. Les traitements de Zemo donnèrent également à Williams une invulnérabilité virtuelle et l'immortalité.

Le retour de Dr Strange ?

Mais ce n'est pas le seul élément qui a retenu notre attention. Plus loin dans la vidéo, des images des futurs épisodes sont montrées. Parmi elles, il se pourrait que le Dr Strange soit de la partie. Atour de 1 minute 36, il y a une rapide image d'un individu qui semble sortir d'un portail. Bien que le visage de ce dernier reste dans l'ombre, il semble porter une cape, un pantalon bouffant et une longue tunique. Tout l'attirail du Dr Strange en somme.

Pour le moment, Benedict Cumberbatch n'a pas été confirmé dans la série. Mais l'apparition de son personnage est totalement logique. La Sorcière Rouge sera présente dans Doctor Strange et le multivers de la folie. Ce qui laisse présager la venue du Sorcier Suprême dans WandaVision. Ce dernier va certainement tenter de sortir Wanda de sa réalité alternative pour la ramener dans le monde réel, et peut-être lui demander de l'aide pour refermer les portails vers le multivers qu'elle aura sans doute créé.

WandaVision ©Marvel Studios/Disney +

Dès la fin de l'épisode 2, avec la mystérieuse apparition de l'apiculteur, il semble que de nombreux individus tentent d'entrer en contact avec Wanda, sans doute pour la faire émerger. La Sorcière Rouge va certainement devenir de plus en plus agressive envers ces intrus, pour rester dans sa réalité alternative idyllique. La venue du Dr Strange ne sera pas de trop pour aider le S.W.O.R.D. à raisonner la puissante mutante. Réponse dans les prochains épisodes.