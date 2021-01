WandaVision : les pubs dans la série évoquent-elles le passé de Wanda ?

Disponible depuis le 15 janvier dernier, "WandaVision" est la première série de la phase IV du MCU. Dans les deux premiers épisodes de la série, des publicités au sein même de l'histoire viennent couper ses derniers. Auraient-elles un lien avec Wanda ?

La première série signée Marvel Studios sur Disney+

Depuis le vendredi 15 janvier, la nouvelle production de Marvel Studios WandaVision est disponible sur la plateforme Disney+. Avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany, respectivement dans les rôles de Wanda Maximoff et Vision, cette série est la première de la phase IV du MCU. Il s'agit de la première série à en faire intégralement partie.

C'est donc un changement drastique opéré par le patron de Marvel, Kevin Feige. WandaVision suit la vie de couple idyllique de Wanda et de Vision dans la jolie ville de Westview. Sur des airs de sitcoms américaines des années 60, la série semble, à première vue, être un programme léger. Seulement, il n'en est rien. En effet, la présence de Vision est assez étrange puisque le personnage a été tué par Thanos dans Avengers : Infinity War.

Wanda et Vision (Elizabeth Olsen et Paul Bettany) - WandaVision ©Disney+ Originals/Marvel Studios

Comment peut-il être encore en vie ? Le fait est que ce paysage aux allures paradisiaques semble être le fruit de l'imagination de Wanda. En effet, via ses pouvoirs, elle aurait recréé un univers où Vision est toujours en vie et où elle semble tout contrôler. Donc, cette bulle, dans laquelle ils vivent, serait liée à ce qu'il y a dans la tête de Wanda : ses pensées, ses souvenirs et ses rêves.

Un des élément qui est assez intéressant à analyser n'est autre que la présence de publicités, au sein même de l'épisode que crée Wanda.

Que signifient ces publicités ?

Les deux premiers épisodes de WandaVision avaient la particularité d'être "coupés" par une sorte de fausse publicité. Cela fait directement références aux coupures pubs de l'époque pour vendre des objets du quotidien. Cette fois-ci, c'est intégré dans la diégèse, tout en faisant un lien avec ce que semble créer Wanda.

Le grille-pain Stark Industries

En effet, durant le premier épisode, la fausse pub concerne un grille-pain signé Stark Industries, entreprise anciennement dirigée par Tony Stark, interprété par Robert Downey Jr. Seulement, cet objet a la particularité de faire un bruit assez étrange pour prévenir que les toasts vont sortir, comme si c'était un minuteur de bombe. Même l'actrice de la pub semble aussi étonnée du bruit et du temps que cela prend.

WandaVision ©Disney+ Originals/Marvel Studios

C'est une référence à une scène expliquée dans Avengers : L'ère d'Ultron durant laquelle Pietro Maximoff, joué par Aaron Taylor-Johnson, explique ce qui est arrivé à leur famille, avec sa soeur jumelle Wanda. C'est un obus qui a explosé dans leur appartement, tuant leurs parents. Un autre a atterri dans leur salon sans exploser. De plus, il est précisé qu'il y était inscrit "Stark" sur l'explosif. Ainsi, le grille-pain de la marque "Stark Industries" pourrait être une référence à cet obus, n'ayant pas explosé dans leur salon lorsqu'ils étaient enfants.

La montre Strücker

La publicité du deuxième épisode renvoie également au film Avengers : l'ère d'Ultron avec une référence au Baron Strücker, interprété par Thomas Kretschmann.

WandaVision ©Disney+ Originals/Marvel Studios

En effet, ce personnage n'est autre que celui qui a donné ses pouvoirs à Wanda, via la Pierre de l'Esprit. C'est donc un personnage qui a compté dans la vie de la Sorcière Rouge. De plus, il y a un logo de l'Hydra, groupe auquel appartenait Strücker. C'est une organisation terroriste opposée au SHIELD et qui est présente dans beaucoup de films du Marvel Cinematic Universe.

Quoi qu'il en soit, ces publicités comme tous les clins d'œil de la série n'ont pas été faits au hasard. Quels éléments du passé de Wanda seront évoqués durant les prochains épisodes ? Réponse dès vendredi prochain sur Disney+.