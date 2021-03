WandaVision : Mais où est donc passé White Vision ?

Le final de "WandaVision" a apporté des réponses mais a aussi laissé quelques points en suspens. Depuis la diffusion de l'épisode, tout le monde se demande ce qu'il va advenir de White Vision dans la suite du MCU après sa disparition dans la nature.

WandaVision : la série Marvel s'est achevée

La mise en ligne sur Disney+ de l'épisode final de WandaVision a été l'événement de ce début du mois de mars. Les réseaux sociaux ne font que parler de ça, avec un ensemble de réactions positives. La série suivait Wanda (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) dans leur vie quotidienne au sein d'une réalité parallèle qui commençait à s'effriter progressivement. Les téléspectateurs ont ainsi découvert que celle que l'on doit désormais appeler la Sorcière Rouge avait construit cette bulle à l'écart du monde réel pour vivre avec son mari ultérieurement décédé. Le scénario n'a pas été un énorme pas en avant pour le MCU. Il l'a été, par contre, pour Wanda. Le personnage a connu une évolution spectaculaire sur le plan personnel.

Dans les deux derniers épisodes de WandaVision, une nouvelle menace a été introduite : White Vision. Il s'agit d'une version totalement déshumanisée du personnage que l'on connaît. Reconnaissable à son physique tout blanc, il a été fabriqué par le SWORD à partir des restes du corps du vrai Vision. Après sa mort, l'organisation a récupéré sa dépouille pour en faire une arme. Le final de la série a montré un affrontement entre les deux jumeaux et leur face-à-face a pris une tournure assez inattendue.

Les scénaristes sont clairement allés puiser dans les comics Vision Quest pour dénicher cet alter ego maléfique. Mais ce méchant a vite été mis hors d'état de nuire. White Vision aurait dû être un monstre de sang froid, incapable de faire autre chose que d'accomplir les missions qui lui sont confiées. Après quelques coups, on l'a vu prendre conscience de qui il était et se libérer de la tâche qui lui avait été confiée.

White Vision (Paul Bettany) - WandaVision ©Marvel Studios

White Vision, parti pour rester ?

WandaVision n'a pour autant pas réglé son cas. Il a pris son envol et n'est plus jamais apparu dans le reste de l'épisode. Ce qui veut dire, en théorie, qu'il est encore apte à se signaler dans l'univers. On peut penser qu'il risque de revenir un de ces jours. La faux Vision de Westview s'est évaporé quand Wanda est revenue dans la réalité mais on pense que Paul Bettany a des chances de continuer à figurer dans le MCU grâce au White Vision.

D'une autre manière qu'auparavant, sans forcément former un couple avec Wanda. Nous pourrions avoir un personnage bridé, pas totalement libéré. Une sorte de héros torturé qui n'aurait pas restauré toute sa personnalité. Un électron libre qui se cherche une nouvelle raison d'être. Dans le fond, gardons à l'esprit qu'il est question du vrai Vision qui a été altéré par le SWORD.

WandaVision ©Marvel Studios

Le dernier échange entre Wanda et Vision tease à demi-mot un retour de Paul Bettany. "Qui sait ce que je vais devenir ensuite" dit-il, avant que sa femme lui rétorque qu'ils se reverront. Par-delà l'émotion que procure cette scène, on y décèle de l'espoir pour la suite du MCU. Plusieurs théories peuvent s'entendre sur son retour. On imagine une Wanda qui aide White Vision à se débloquer pour reprendre ses couleurs habituelles. Les puissants pouvoirs qu'elle détient ne seront pas de trop pour cette tâche. À moins que la clé soit le multivers ? La seconde scène post-générique du final a teasé que les enfants étaient en vie dans un autre monde. Wanda semble se préparer à explorer les réalités parallèles pour refonder sa famille et on la voit mal ne pas tout faire pour récupérer Vision.