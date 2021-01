WandaVision : Mephisto bientôt dans la série ?

La série « WandaVision » pourrait potentiellement introduire un personnage emblématique des comics Marvel. En effet, il se murmure que Mephisto, également pressenti pour apparaître dans la série « Loki », devrait être l’un des antagonistes de « WandaVision ».

Qui est Mephisto ?

Créé en 1968 par Stan Lee et John Buscema, Mephisto est un antagoniste célèbre de l’univers Marvel. Librement inspiré de Méphistophélès, l’incarnation du Diable dans la légende de Faust, Mephisto est le roi des enfers chez Marvel, et demeure un ennemi récurrent du Ghost Rider et de Dr Strange. C’est d’ailleurs à Mephisto que Johnny Blaze vend son âme pour sauver son père du cancer, et devient par la suite le Cavalier Fantôme.

Mephisto ©Marvel Comics

Entité démoniaque immortelle, Mephisto est extrêmement puissant, et d’une grande intelligence. Il possède de vastes capacités magiques et surhumaines empruntées au Diable, et peut globalement tout faire. Entre autres, il peut changer de forme, de taille, projetter des illusions, manipuler les souvenirs, altérer le temps ou encore influencer les individus. Si sa forme physique est détruite, il se régénère dans son domaine, dans lequel il est encore plus puissant. Il peut transformer la structure de son monde selon sa propre volonté. Enfin, il peut altérer et acquérir les âmes des mortels, généralement sous la forme d’un pacte. Au cinéma, il a été incarné par Peter Fonda dans Ghost Rider et par Ciaran Hinds dans Ghost Rider : L’Esprit de vengeance.

Mephisto bientôt dans WandaVision ?

Depuis le 15 janvier 2021, la série WandaVision est disponible sur Disney +. Pour le moment, seulement deux épisodes ont vu le jour. WandaVision, qui ramène Elizabeth Olsen et Paul Bettany dans les rôles de La Sorcière Rouge et de Vision, est chargée d’ouvrir la phase 4 du Marvel Cinematic Universe (MCU). Et les deux premiers épisodes de cette nouvelle ère offrent déjà de nombreuses interprétations. On sait que la série de Jac Schaeffer va avoir une forte incidence sur Spider-Man 3, Doctor Strange 2 et éventuellement la série Loki. Les conséquences de ce show et des pouvoirs sans limite de La Sorcière Rouge auront un impact sur le reste du MCU.

WandaVision ©Marvel Studios/Disney +

A l’heure actuelle, une théorie affirme que Mephisto pourrait être le grand méchant de la série Loki. Dans la bande-annonce de cette future série, un plan dévoile un vitrail sur lequel semble en effet apparaître le fameux démon. Depuis cette image, nombreux pensent que le Diable de Marvel Comics va bientôt se montrer. Une nouvelle théorie estime à présent que le démon pourrait être introduit dès WandaVision. Dans le deuxième épisode de la série, Wanda assiste à une réunion avec d’autres femmes du quartier. La cheffe de ce regroupement, Dottie, réprimande une autre femme en disant « The devil's in the details, Bev », après quoi elle se rapproche de Wanda pour lui dire « That's not the only place he is ». Une réplique qui parait anodine, mais qui pourrait être une référence directe à Mephisto.

Dottie peut donc faire allusion à une autre vérité. Elle sous-entend que le Diable n’est pas seulement dans les détails, mais est donc partout. Un personnage omniscient qui contrôlerait la réalité alternative dans laquelle se trouve les deux héros. Il pourrait même être responsable des circonstances actuelles de la situation, et de toute cette réalité alternative. Ce qui expliquerait d’ailleurs beaucoup de choses…

Mephisto ©Marvel Comics

Parce que dans les comics, Mephisto prête des âmes à Wanda pour ses enfants, qu’elle crée de toutes pièces via ses pouvoirs. Lesdits enfants apparaissent dans les différentes bandes-annonces de la série. Ainsi, Mephisto pourrait être derrière tout ça. Et derrière bien d'autres choses... Le personnage pourrait même devenir une figure récurrente des prochains produits du MCU. Une théorie qui fait sens, et qui pourrait donner énormément de valeur à ce personnage iconique !