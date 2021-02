WandaVision pourrait avoir un spin-off à la X-files

"WandaVision" à peine lancée depuis quelques semaines, un show dérivé pourrait naître sur le personnage de Jimmy Woo, l'agent du SWORD. L’incroyable dans ce projet, c'est que tout est parti d'un tweet qui a déclenché une hype inarrêtable.

WandaVision : la surprise du chef

En attendant She-Hulk, Ms. Marvel, Moon Knight, Loki, Hawkeye et Falcon et le Soldat de l'Hiver, Marvel a dévoilé il y a un peu plus d'un mois sa première série télé pour Disney+. WandaVision continue l'histoire des personnages de Wanda et de Vision après les événements décrits dans Avengers : Endgame

La série a pris tout le monde de court par son approche scénaristique inédite pour un projet aussi attendu. WandaVision a en effet commencé par de nombreux épisodes reprenant les codes des sitcoms américaines des années 50 aux années 80. Plan fixe. Rires enregistrés. Regards caméra. On s'y croirait.

WandaVision ©Disney +

Les deux personnages sont en couple et vivent, dans la ville de banlieue de Westview, le quotidien d'Américains modèles. Lui travaille et elle garde les enfants à la maison. Les fans ont eu beaucoup de mal avec ces épisodes, bien loin du capharnaüm rencontré d'habitude dans les films de super-héros du MCU. Ceux qui ont été patients n'en ont été que récompensés, WandaVision dévoilant son intrigue petit à petit avec délicatesse, intelligence et audace. La petite bulle de nostalgie s'est peu à peu teintée de mélancolie, le personnage de Wanda (Elizabeth Olsen) se montrant sous son visage le plus inconsolable.

On a enfin compris que son amie Geraldine était finalement l'agent Monica Rambeau (Teyonah Parris), croisée enfant dans Captain Marvel. Enfin, les univers cinématographiques et télévisuels se sont encore rapprochés avec les apparitions de Darcy Lewis (Kat Dennings) et Jimmy Woo (Randall Park). Les deux personnages pourraient même très bientôt avoir leur propre série.

"SAV des séries télé, j'écoute"

Depuis son rachat par Disney, le monde de Marvel est en extension permanente, que ce soit sur petit ou grand écran. Ce qui veut dire qu'il faut toujours plus de programmes et encore plus contenter les fans pour qu'ils restent abonnés à Disney Plus et se rendent dans les salles. Les responsables de la compagnie sont donc à l'écoute de toute idée.

Le 30 janvier, Stephen Ford, acteur à l'honnête carrière à la télévision apparu dans Teen Wolf, Private Practice et Kamen Rider Dragon Knight, s'amuse sur Tweeter après avoir regardé WandaVision. Il partage alors une idée à la volée, comme le font des millions de fans chaque semaine. Il imagine un show centré sur le personnage de Jimmy Who qui enquêterait sur des affaires étranges, comme dans un X-Files en plus fun. Une idée comme une autre qui se défend.

Tornade

Contre toute attente, la Tweetosphère s'emballe et le pitch fait le tour du monde ! Des centaines d'articles s'emparent même du sujet. Lors d'interviews, Randall Park est également questionné sur son intérêt pour un tel projet. Et l'acteur de se montrer très enthousiaste et prêt à signer dans la seconde. La belle histoire prend donc une tournure encore plus incroyable aujourd’hui. Stephen Ford a en effet confié qu'il avait rendez-vous chez Marvel pour leur pitcher le show qui pourrait donc vraiment entrer en production.

Interrogé par Comicbook, Kat Dennings s'est montrée prudente mais néanmoins partante :

J'ai cru comprendre que ça faisait pas mal de bruit et je prends ça avec des pincettes. Mais une chose est sûre, je retravaillerais avec Randall Park n’importe quand.

Si le show arrive un jour à l'antenne, ce sera une nouvelle preuve de la puissance des réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez retrouver les deux acteurs dans la saison 1 de WandaVision disponible sur Disney Plus.