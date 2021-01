WandaVision : qui est réellement Agnès (Kathryn Hahn) ?

La série « WandaVision » est bourrée de secrets en tout genre. Du coup, forcément, les théories vont bon train. Mais il y en a une qui a retenu notre attention. Agnès, le personnage incarné par Kathryn Hahn, pourrait être un tout autre protagoniste...

WandaVision : le retour du MCU

Après un mois et demi de pause, à cause de la pandémie de la Covid-19, le Marvel Cinematic Universe (MCU) est enfin de retour sur les écrans. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'un film, mais de la première série Marvel sur Disney+. Dirigée par Jac Schaeffer, la série WandaVision rappelle Elizabeth Olsen et Paul Bettany dans la peau de La Sorcière Rouge et de Vision. Le show semble mettre en avant toute une réalité alternative dominée et contrôlée par Wanda. Et forcément, il y a de nombreux éléments qui restent mystérieux et sous-jacents.

Qui est réellement Agnès ?

Les fans ont spéculé sur à peu près tous les éléments de la série, même sur le personnage incarné par Kathryn Hahn. Cette dernière campe Agnès, la gentille voisine de Wanda dans les trois premiers épisodes de la série. Mais celle-ci est peut-être en train de cacher son jeu, et n'est pas qui elle prétend être. Celle qui fait des références en permanence à son mari Ralph, est peut-être elle aussi une sorcière. En effet, de nombreux fans pensent qu'il s'agit d'Aunty Agatha, également connue sous le nom d'Agatha Harkness.

Agatha Harkness ©Marvel Comics

Créée en 1970 par Stan Lee et Jack Kirby eux-mêmes, elle est une puissante sorcière, considérée comme une des plus anciennes de l'univers Marvel Comics. Généralement, elle est accompagnée d'un chat noir nommé Ebony. Dans les comics, elle devient la nounou de Wanda Maximoff, et lui apprend à utiliser ses pouvoirs convenablement. Plus tard, elle s'occupe également de Franklin Rochards, le fils de Reed Richards et de Jane Storm, deux membres des 4 Fantastiques.

Quelques indices dissimulés ça et là

De nombreux éléments suggèrent qu'elle pourrait effectivement être Agatha Harkness. Déjà, parce qu'elle parle toujours de son mari, mais qu'on ne le voit jamais. Ensuite, parce qu'elle est toujours présente autour de Wanda, et semble en savoir plus que les autres sur Westview. Dans l'épisode 3, elle discute avec le voisin de Wanda et Vision, et paraît en savoir énormément sur les origines des deux héros, et sur Westview en général. Visiblement elle cache son jeu...

Agnès (Kathryn Hahn) - WandaVision ©Marvel Studios/Disney +

Lors d'une interview avec TVLine, Kathryn Hahn a réagit à cette théorie, sans pour autant confirmer ou infirmer cette possibilité :

Je peux affirmer avec certitude qu'il y a tellement de niveaux de surprises, et tellement de couches, que les gens ne verront rien venir. Je suis tellement excitée que les fans soient baladés. C'est juste un vrai voyage à plusieurs niveaux.

Ainsi, la référence à Agnès Harkness fait partie des nombreuses théories à confirmer ou infirmer dans les futurs épisodes de la série. Une chose est sûre, on devrait logiquement en apprendre davantage sur cette protagoniste, qui devrait devenir de plus en plus importante.